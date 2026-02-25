France-Dati quitte le gouvernement pour se focaliser sur sa candidature à la mairie de Paris

La ministre ‌de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mercredi ​soir sur BFM TV avoir transmis sa démission du gouvernement au président de la République ​Emmanuel Macron, exprimant sa volonté de se focaliser sur les ​élections municipales à Paris (15 ⁠et 22 mars), pour lesquelles elle est ‌candidate Les Républicains (LR).

Emmanuel Macron a accepté la démission de Rachida Dati, a-t-on fait ​savoir dans ‌l'entourage du chef de l'Etat. Il l'a "remerciée ⁠pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années", lui ⁠adressant également "tous ‌ses encouragements dans le combat qu'elle ⁠mène".

Indiquant avoir pris sa décision "avant Noël", Rachida ‌Dati a déclaré que "le combat de (sa) ⁠vie, c'est Paris". "Les semaines qui vont venir ⁠vont être ‌décisives" pour les élections municipales, a-t-elle dit sur ​BFM TV.

"J'avais décidé ‌de quitter le gouvernement avant les élections municipales. J'avais une mission ​à terminer, j'avais pris des engagements", a-t-elle déclaré, citant entre autres les ⁠nominations à la tête des musées du Louvre et d'Orsay.

Rachida Dati était ministre de la Culture depuis janvier 2024 dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.

(Rédigé par Jean Terzian, ​avec Michel Rose)