 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Dati quitte le gouvernement pour se focaliser sur sa candidature à la mairie de Paris
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 23:38

France-Dati quitte le gouvernement pour se focaliser sur sa candidature à la mairie de Paris

France-Dati quitte le gouvernement pour se focaliser sur sa candidature à la mairie de Paris

La ministre ‌de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mercredi ​soir sur BFM TV avoir transmis sa démission du gouvernement au président de la République ​Emmanuel Macron, exprimant sa volonté de se focaliser sur les ​élections municipales à Paris (15 ⁠et 22 mars), pour lesquelles elle est ‌candidate Les Républicains (LR).

Emmanuel Macron a accepté la démission de Rachida Dati, a-t-on fait ​savoir dans ‌l'entourage du chef de l'Etat. Il l'a "remerciée ⁠pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années", lui ⁠adressant également "tous ‌ses encouragements dans le combat qu'elle ⁠mène".

Indiquant avoir pris sa décision "avant Noël", Rachida ‌Dati a déclaré que "le combat de (sa) ⁠vie, c'est Paris". "Les semaines qui vont venir ⁠vont être ‌décisives" pour les élections municipales, a-t-elle dit sur ​BFM TV.

"J'avais décidé ‌de quitter le gouvernement avant les élections municipales. J'avais une mission ​à terminer, j'avais pris des engagements", a-t-elle déclaré, citant entre autres les ⁠nominations à la tête des musées du Louvre et d'Orsay.

Rachida Dati était ministre de la Culture depuis janvier 2024 dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.

(Rédigé par Jean Terzian, ​avec Michel Rose)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank