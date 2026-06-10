Nabil Bennis promu dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers

Wendel annonce la nomination de Nabil Bennis en tant que directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d'investissement de Wendel, dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers, son activité de gestion d'actifs privés pour compte de tiers, initiée il y a trois ans.

En plus de ses fonctions de responsable de la valorisation, Nabil Bennis est désormais en charge du suivi de la performance des portefeuilles des fonds de Wendel Investment Managers. Il est donc rattaché à la direction financière pour ses fonctions historiques et à Cyril Marie, directeur général adjoint, stratégie et développement corporate, pour le suivi de la performance des fonds.

Le groupe d'investissement précise que Nabil Bennis a débuté sa carrière dans l'évaluation financière, puis a rejoint Deloitte Finance en 2014 comme manager au sein de l'équipe Évaluation & Modélisation financière. Il a rejoint la direction financière de Wendel en 2017 en tant que responsable de la valorisation.