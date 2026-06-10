 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nabil Bennis promu dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 09:14

Wendel annonce la nomination de Nabil Bennis en tant que directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d'investissement de Wendel, dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers, son activité de gestion d'actifs privés pour compte de tiers, initiée il y a trois ans.

En plus de ses fonctions de responsable de la valorisation, Nabil Bennis est désormais en charge du suivi de la performance des portefeuilles des fonds de Wendel Investment Managers. Il est donc rattaché à la direction financière pour ses fonctions historiques et à Cyril Marie, directeur général adjoint, stratégie et développement corporate, pour le suivi de la performance des fonds.

Le groupe d'investissement précise que Nabil Bennis a débuté sa carrière dans l'évaluation financière, puis a rejoint Deloitte Finance en 2014 comme manager au sein de l'équipe Évaluation & Modélisation financière. Il a rejoint la direction financière de Wendel en 2017 en tant que responsable de la valorisation.

Valeurs associées

WENDEL
82,8500 EUR Euronext Paris +0,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les écrans indiquant les arrivées et départs à la gare de Marseille le 10 juin 2026, lors d'une grève nationale de 24 heures ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    SNCF: grève des cheminots contre la filialisation, les quais de gare désertés
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:59 

    Des TGV annulés, beaucoup de trains de banlieue ou régionaux absents. Les quais de gare étaient plutôt déserts mercredi en France, en raison d'une grève de 24 heures organisée par quatre syndicats de la SNCF contre la filialisation de l'entreprise publique. Le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 10.06.2026 10:45 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Nespresso annonce jusqu'à 178 suppressions de postes en France à partir de 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.06.2026 10:42 

    Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café. Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau ... Lire la suite

  • L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:32 

    La Bourse de Paris évolue en légère hausse mercredi, la prudence restant de mise dans un contexte de nouvelles frappes au Moyen-Orient et les données américaines sur l'inflation attendues dans la journée. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,31% à 8.228,98 points ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
124,1 -11,45%
Pétrole Brent
91,07 -1,38%
CAC 40
8 194,19 -0,11%
2CRSI
49,76 -1,17%
HAFFNER ENERGY
0,254 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank