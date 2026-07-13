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Mylan s'apprête à céder une participation d'une valeur maximale de 363 millions de dollars dans la société indienne Biocon, selon une lettre d'intentions
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de l'entreprise au point 4) par Yantoultra Ngui

Mylan Inc, filiale du groupe mondial de santé Viatris VTRS.O , prévoit de céder jusqu'à 92 millions d'actions du laboratoire pharmaceutique indien Biocon Ltd BION.NS , pour une valeur pouvant atteindre 34,81 milliards de roupies indiennes (363 millions de dollars), selon une lettre d'intentions consultée par Reuters.

* Cette cession représente jusqu’à 5,64 % des actions en circulation de Biocon. Il s’agit d’une cession secondaire, ce qui signifie que les actions sont vendues par un investisseur existant et que Biocon ne percevra pas le produit de la vente.

* Le prix plancher de l'offre est fixé à 378,50 roupies par action, soit une décote de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture de Biocon, qui s'établissait lundi à 410,95 roupies.

* Biocon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

* “Nous ne commentons pas les rumeurs de marché ni les spéculations”, a déclaré Viatris en réponse à une demande de commentaires de Reuters.

* Citigroup Global Markets India et Jefferies India sont les co-teneurs de livre et courtiers de l’opération.

(1 dollar = 95,6200 roupies indiennes)

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