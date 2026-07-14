Mycronic s'envole après un objectif de chiffre d'affaires annuel relevé

Mycronic s'envole de 13,7% à 335 SEK à Stockholm, la société d'équipements pour l'industrie électronique ayant relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2026 à 9,25 MdsSEK, contre 8,75 MdsSEK en estimation précédente, à l'occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, elle a dégagé un BPA en hausse de 16,5% à 6,36 SEK, avec une marge d'EBIT en amélioration d'un point à 33%, pour des revenus en croissance de 17% à 4,92 MdsSEK, tandis que les prises de commandes ont bondi de 61% à près de 5,45 MdsSEK.

Sur le seul 2e trimestre 2026, les prises de commandes ont plus que doublé ( 119%) pour atteindre un niveau record de près de 2,92 MdsSEK, toutes les divisions ayant enregistré une progression, selon le chief executive officer Anders Lindqvist.

"Cette évolution a été particulièrement portée par une contribution exceptionnelle de Global Technologies, une forte croissance de High Volume et une progression significative de Pattern Generators par rapport à un trimestre comparable faible de l'année précédente", précise-t-il.