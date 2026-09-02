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mwb research relève son conseil sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 11:48
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L'analyste passe de "vente" à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 1 050 euros. En fin de matinée, le titre reculait de 0,6% à Francfort, autour des 1 073 euros.

mwb considère que la chute du titre (11% depuis sa précédente note, publiée le 19 août) intègre désormais mieux le risque de déception sur le chiffre d'affaires. Concrètement, le broker estime que la valorisation, à 15,8 fois l'EV/EBITDA et 32 fois les bénéfices attendus en 2026, ne justifie plus une recommandation de vente.

Le bureau d'études met par ailleurs en avant un flux d'actualités plus favorable autour d'Arminius : Rheinmetall pourrait en effet bénéficier d'une première tranche d'environ 12,4 MdsEUR avec des avances susceptibles de soutenir fortement la conversion de trésorerie en 2026.

L'analyste se montre néanmoins prudent et prévient que le programme Arminius pourrait aussi s'avérer inférieur aux attentes antérieures, tandis que des interrogations persistent sur les capacités du Skyranger (le système de défense antiaérienne de Rheinmetall) et sur l'exécution du programme par Rheinmetall.

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