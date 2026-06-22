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mwb research relève sa cible sur Nordex, le titre grimpe
information fournie par AOF 22/06/2026 à 16:53

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil Conserver sur le titre Nordex, assorti d'un objectif de cours relevé de 40 à 44 euros.

Selon mwb research, les trois nouvelles commandes annoncées aux Etats-Unis, pour un total de 484 MW, pourraient marquer le début d'un redressement de l'activité du groupe sur ce marché.

Dans le détail, une commande porte sur 32 turbines N133/4.8, pour une capacité totale d'environ 154 MW. Les deux autres commandes concernent des projets d'une capacité totale d'environ 350 MW, comprenant 56 turbines de type N163/5.X.

Les noms des trois clients et des projets restent pour l'instant confidentiels, fait savoir Nordex.

Quoi qu'il en soit, mwb research estime que ces contrats témoignent d'une demande soutenue pour les turbines de Nordex en Amérique du Nord et renforcent la compétitivité de sa plateforme N163.

La note souligne également que les Etats-Unis pourraient devenir un relais de croissance majeur, compensant une normalisation attendue du marché européen.

Cette amélioration des perspectives conduit le broker à relever ses hypothèses de croissance à long terme et sa cible à 44 EUR. Il maintient toutefois sa recommandation "conserver" en raison des incertitudes macroéconomiques et réglementaires persistantes, d'une visibilité régionale encore inégale et d'un niveau de valorisation jugé élevé.

De son côté, Jefferies a confirmé ce matin son conseil Achat sur le titre Nordex, avec un objectif de cours inchangé à 57 EUR.

L'analyste rapporte que la présence de plusieurs clients (au-delà d'une commande conditionnelle de 1,1 GW d'Alliant Energy enregistrée en 2025), constitue un signal positif pour l'entrée du groupe sur le marché américain. La note souligne également que ces commandes pourraient soutenir la prise de commandes du groupe et créer un potentiel de hausse par rapport au niveau enregistré en 2025.

Peu après 16h30, le titre Nordex progressait de 2,1% à Francfort.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 16:53:00.

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