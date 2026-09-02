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mwb research passe à "conserver" sur le titre Fraport
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 11:56
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L'analyste a relevé son conseil de "vendre" à "conserver" sur le titre de l'opérateur qui exploite principalement l'aéroport de Francfort. De son côté, l'objectif de cours reste inchangé, à 62 euros. En fin de matinée, le titre évoluait à proximité de la cible identifiée par mwb research, en hausse de 0,4%, vers 62,6 euros.

Pour mwb research, le fait que le titre ait récemment reculé jusqu'à son objectif de cours montre que les risques qui sous-tendaient précédemment sa recommandation "vente" sont désormais largement intégrés dans la valorisation. Pour rappel, début juillet, le titre s'échangeait autour des 70 euros.

Le bureau d'études reste toutefois prudent sur Francfort, l'aéroport étant impacté par les réductions de capacités de Lufthansa, les coûts de localisation élevés et par une capacité excédentaire après l'achèvement des investissements du Terminal 3, ce qui maintient l'endettement à un niveau élevé.

mwb research estime néanmoins que la solidité des concessions internationales offre un plancher aux résultats et une diversification géographique appréciable, conduisant désormais à un profil risque/rendement "équilibré".

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FRAPORT
62,450 EUR XETRA +0,08%
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