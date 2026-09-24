mwb research identifie une opportunité autour de TKMS

(Zonebourse.com) - Le titre TKMS recule de 1% à mi-séance, à 84,8 euros, malgré une note positive de mwb research qui maintient son conseil d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 140 euros.
Les analystes de mwb research rapportent que la commande indienne de six sous-marins, représentant environ 8 MdsEUR, se rapproche d'une conclusion, alors que les autorisations allemandes à l'exportation ont déjà été obtenues. Selon eux, environ 3,5 MdsEUR du contrat pourraient alors revenir à TKMS.
Le bureau d'études juge d'ailleurs la structure du contrat particulièrement intéressante : Mazagon Dock assurerait la construction locale tandis que le groupe allemand conserverait la responsabilité de la conception, de l'intégration des systèmes et de la supervision technique. Selon l'analyste, ce modèle limiterait ainsi le risque de construction et pourrait même offrir "un léger potentiel de hausse de la marge EBIT" par rapport aux autres programmes.
mwb research souligne également que TKMS dispose déjà d'un carnet de commandes ferme représentant plus de dix fois son chiffre d'affaires et qu'en intégrant les commandes-cadres et moins fermes, le carnet pourrait atteindre environ 64 MdsEUR, soit près de 30 fois les ventes estimées par le broker.
Enfin, l'analyste considère que la valorisation "ne reflète ni la commande canadienne récemment remportée, ni la commande indienne". Les éventuels acomptes et l'enregistrement formel du contrat indien d'ici la fin de l'exercice 2026 pourraient en outre conduire à un nouveau dépassement des attentes du consensus en matière de flux de trésorerie disponible.
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