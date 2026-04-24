mwb research confirme son conseil sur MTU Aero Engines
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 12:27
mwb research fait savoir que le repli récent d'environ 4% lié aux craintes sur le cycle des pièces de rechange repose sur une hypothèse jugée erronée, impliquant un arrêt durable du trafic aérien, un scénario que le courtier juge peu réaliste.
La note souligne d'ailleurs que même en cas de normalisation en 2026, l'impact resterait limité et temporaire, les chocs passés comme le Covid ou la guerre en Ukraine ayant provoqué des corrections rapidement suivies de rebonds.
D'après le bureau d'études, les fondamentaux demeurent solides, portés par la croissance de la base installée, la hausse tendancielle des heures de vol et une visibilité élevée grâce à un carnet de commandes supérieur à dix ans.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 12:27:00.
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