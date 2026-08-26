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mwb research confirme son conseil sur Lufthansa
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 11:16
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L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre Lufthansa, avec un objectif de cours inchangé de 21 EUR.

mwb research considère Lufthansa Technik (LHT) comme la principale source de valeur cachée, la division étant valorisée à elle seule à plus de 40% de la valeur d'entreprise du groupe. Une introduction en Bourse est désormais envisagée vers la fin de la décennie, avec une éventuelle campagne activiste susceptible d'en accélérer le calendrier.

Le bureau d'études souligne également que la flotte détenue couvre plus de 85% de la valeur d'entreprise. En intégrant LHT, il estime ainsi que les activités aériennes, Cargo ainsi que le potentiel lié à ITA et TAP sont actuellement valorisés à un niveau proche de zéro.

Enfin, l'analyste juge que la tarification s'améliore déjà et anticipe à partir de 2027 une inversion de l'impact négatif sur le besoin en fonds de roulement lié au raccourcissement des fenêtres de réservation, ce qui devrait soutenir la conversion en trésorerie.

En outre, les analystes d'AlphaValue rappelaient que la récente disparition de Klaus-Michael Kühne, 2e fortune d'Allemagne, allait ouvrir "une nouvelle ère" pour Lufthansa dans la mesure où la fortune de l'homme d'affaires, essentiellement constituée d'actions, sera transférée à une fondation.

"Ce n'est pas une nouveauté en soi, mais cela soulève de nouvelles interrogations quant à la gouvernance de cette fondation ; toutes ne sont pas véritablement axées sur la rentabilité", soulignait l'analyste.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 11:16:00.

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