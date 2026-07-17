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mwb research abaisse sa cible sur RENK mais le titre grimpe
information fournie par AOF 17/07/2026 à 12:52

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 50 à 48 EUR. Peu avant 13h, le titre progressait néanmoins de plus de 2% à la Bourse de Francfort.

Selon mwb research, le pré-closing du 2e trimestre confirme les objectifs annuels et fait état d'un nouveau record trimestriel de prises de commandes, maintenant crédible l'ambition d'environ 2 MdsEUR de commandes sur l'exercice.

Le bureau d'études souligne toutefois que la progression du chiffre d'affaires est limitée par un décalage de livraisons vers Israël, reportant 80 à 100 MEUR sur le second semestre, tandis que l'EBIT ajusté continue de croître plus vite que les revenus.

D'après le broker, les documents ayant fuité sur le budget allemand d'acquisition 2027 sont légèrement défavorables à RENK, ce qui l'a conduit à ajuster ses prévisions de chiffre d'affaires de -0,2% pour 2026 (soit un CA annuel 1,541 MdEUR), -0,3% pour 2027 (à 1,815 MdEUR) et -1,5% pour 2028 (à 2,1 MdsEUR).

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 12:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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