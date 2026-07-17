mwb research abaisse sa cible sur RENK mais le titre grimpe

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 50 à 48 EUR. Peu avant 13h, le titre progressait néanmoins de plus de 2% à la Bourse de Francfort.
Selon mwb research, le pré-closing du 2e trimestre confirme les objectifs annuels et fait état d'un nouveau record trimestriel de prises de commandes, maintenant crédible l'ambition d'environ 2 MdsEUR de commandes sur l'exercice.
Le bureau d'études souligne toutefois que la progression du chiffre d'affaires est limitée par un décalage de livraisons vers Israël, reportant 80 à 100 MEUR sur le second semestre, tandis que l'EBIT ajusté continue de croître plus vite que les revenus.
D'après le broker, les documents ayant fuité sur le budget allemand d'acquisition 2027 sont légèrement défavorables à RENK, ce qui l'a conduit à ajuster ses prévisions de chiffre d'affaires de -0,2% pour 2026 (soit un CA annuel 1,541 MdEUR), -0,3% pour 2027 (à 1,815 MdEUR) et -1,5% pour 2028 (à 2,1 MdsEUR).
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