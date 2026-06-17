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Muzinich & Co. lance un ETF UCITS investi en CLO notés AAA
information fournie par AOF 17/06/2026 à 10:53

(Zonebourse.com) - Muzinich & Co. a annoncé le lancement du Muzinich AAA CLO ETF, son premier ETF UCITS en Europe. Ce nouveau fonds vise à élargir l'accès des investisseurs à l'expertise du gestionnaire dans les prêts syndiqués, les CLO (Collateralized Loan Obligations) et les stratégies investment grade à courte duration.

L'ETF est conçu pour offrir un revenu de qualité investment grade grâce à une exposition principalement à des tranches de CLO notées AAA.

Selon la société, cette approche permet d'accéder à des flux de trésorerie diversifiés issus de prêts tout en bénéficiant d'une protection structurelle élevée. Avec des coupons à taux variable et une duration proche de zéro, la stratégie cherche à générer un revenu supérieur à celui des fonds monétaires ou des obligations souveraines de court terme, tout en limitant la sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt.

Le portefeuille sera géré activement avec un accent particulier sur la sélection de crédit et le contrôle des risques. Le format ETF UCITS doit offrir aux investisseurs une liquidité quotidienne, une transparence accrue et une intégration facilitée dans les portefeuilles.

Le fonds a été lancé sur la plateforme de Waystone, qui assure le cadre UCITS, la supervision réglementaire, la gestion des risques et le support opérationnel.

Ce lancement intervient dans un contexte de forte demande pour les solutions de revenu à courte duration. Muzinich souligne que les émissions de CLO ont atteint des niveaux records en 2025, tandis que le marché européen des ETF investis en CLO demeure moins développé que celui des États-Unis.

L'ETF sera initialement coté sur Xetra, à Francfort. Son ratio de frais totaux (TER) s'élève à 0,25%.

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