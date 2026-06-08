Mutuactivos lance deux fonds Ucits inspirés par la doctrine sociale de l’Église

Avant le voyage apostolique du pape Léon XIV du 6 au 12 juin prochain en Espagne, le gestionnaire d’actifs espagnol Mutuactivos a profité de l’évènement pour dévoiler deux nouveaux fonds Ucits . La filiale de gestion d’actifs de l’assureur Mutua Madrileña a lancé le fonds Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible, FI et le fonds ETS Goodway Renta Variable Global, FI.

Les deux stratégies ont pour ambition d’aligner leur portefeuille sur les critères éthiques reflétés dans la doctrine sociale de l'Église et la directive «Mensuram Bonam» , une mise à jour du Vatican sur l’investissement contemporain réalisée en 2022.

Pour autant, Luis Ussía, président-directeur général de Mutuactivos, assure que «les deux fonds seront régis par des critères d’investissement éthiques, tout en cherchant à tout moment à obtenir une rentabilité attractive» . Les deux produits seront également classés Article 8 du règlement SFDR (règlement sur la publication d’informations extra-financières).

Un fonds actions et un fonds obligataire

Le Goodway Renta Fija Flexible, FI est un fonds obligataire, qui pourra investir jusqu’à 40?% de son portefeuille en dette subordonnée, dont 15?% maximum en obligations convertibles. La stratégie va majoritairement investir dans les pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), mais elle pourra détenir jusqu’à 25?% d’actifs non-membres de l’OCDE.

De son côté, l’ETS Goodway Renta Variable Global, FI est un fonds d’actions mondiales. Dans le détail, il va investir à 75?% dans les actions européennes et américaines et jusqu’à 20?% dans les marchés émergents.

Des dons aux entités liées à l’Eglise catholique

Les deux véhicules vont utiliser la solution Goodway Ratings dans leur processus de gestion pour effectuer le filtrage éthique des actifs. Ce système de notation lancé par la société ETS Asset Management Factory permet d’évaluer le pourcentage de conformité d’un portefeuille par rapport à l’éthique chrétienne. L’avantage de cet outil est de proposer également des alternatives d’investissement présentant un profil de risque et de rentabilité comparable, mais avec un degré de conformité éthique plus élevé.

Les fonds auront également une autre particularité puisqu’une partie de la commission de gestion (0,10?% par an sur l’actif) sera reversée à des institutions et des entités liées à l'Église catholique. Ils serviront à des projets qui promeuvent le bien commun, la dignité humaine, la protection de l’environnement, l’inclusion des plus vulnérables, la justice sociale, le bénévolat et la coopération humanitaire.

Bastien Boname