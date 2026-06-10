Mutares a finalisé la vente partielle de l'activité de distribution de F.lli Ferrari au groupe HMF

F.lli Ferrari, détenue par Mutares, a finalisé la vente partielle de son activité de distribution aux Pays-Bas au groupe HMF.

L'activité cédée représente environ 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie environ 50 personnes. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la restructuration opérationnelle et du repositionnement industriel en cours de F.1li Ferrari.

F.lli Ferrari est un fabricant de grues montées sur camion et de solutions de levage.

La transaction représente une étape importante dans l'exécution de la stratégie du Groupe visant à se concentrer sur le coeur de métier et les produits propriétaires de la société en portefeuille.

"Avec le groupe HMF comme nouveau propriétaire, l'activité de distribution néerlandaise est bien positionnée pour développer davantage ses activités dans la région du Benelux et soutenir la prochaine phase de croissance" indique le groupe.