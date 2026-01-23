 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027
information fournie par Boursorama avec AFP 23/01/2026 à 07:47

Elon Musk à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Elon Musk à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Tesla devrait commencer à commercialiser ses robots humanoïdes Optimus d'ici fin 2027, a promis jeudi à Davos son patron multimilliardaire Elon Musk.

"D'ici la fin de l'année prochaine, je pense que nous vendrons des robots humanoïdes au public", a-t-il affirmé lors d'une intervention à la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient cette semaine dans la station des Alpes suisses.

C'était la toute première fois que l'homme le plus riche du monde participait au forum de Davos, qu'il avait par le passé jugé "ennuyeux" et où son apparition, annoncée par surprise jeudi matin, a pratiquement rempli l'auditorium.

Le milliardaire souvent fantasque, qui s'était fortement impliqué dans la campagne et les premiers mois de la présidence de Donald Trump avant de se brouiller avec lui, a livré à Davos une prestation sobre, parlant d'espace, de panneaux solaires et d'intelligence artificielle, mais pas de politique.

Réussir à livrer un million de robots humanoïdes Optimus est l'une des conditions qu'Elon Musk doit remplir s'il veut bénéficier de l'énorme plan de rémunération à 1.000 milliards de dollars sur dix ans validé en novembre par les actionnaires de Tesla.

Tesla affiche déjà l'objectif de mettre en place cette année des lignes de production en vue d'une commercialisation d'Optimus.

Mais Elon Musk a encore prévenu plus tôt cette semaine, dans un message sur son réseau social X, que pour Optimus comme pour son robotaxi Cybercab, "presque tout est nouveau, donc le rythme de production sera au début atrocement lent".

Elon Musk a reconnu lui-même dans le passé qu'il avait tendance ne pas respecter les calendriers qu'il annonce, avouant notamment en octobre 2024: "J'ai tendance à être un peu optimiste en ce qui concerne les délais", un optimisme revendiqué à Davos.

"De manière générale, je pense que pour la qualité de vie, il vaut mieux pêcher par optimisme et avoir tort, plutôt que par pessimisme et avoir raison", a-t-il lancé en conclusion de son intervention.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
449,3600 USD NASDAQ +4,15%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TikTok aux Etats-Unis sera désormais détenu par une majorité d'investisseurs américains ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    TikTok annonce créer une co-entreprise aux Etats-Unis pour y éviter son interdiction
    information fournie par AFP 23.01.2026 08:06 

    TikTok a annoncé jeudi avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux Etats-Unis, mettant fin à une longue saga judiciaire qui menaçait de conduire à son interdiction dans le pays. Cette nouvelle ... Lire la suite

  • des lingots d'or (Crédits: Pixabay - PublicDomainPictures)
    L'or, l'argent et le platine poursuivent leur remontée record
    information fournie par Reuters 23.01.2026 08:00 

    L'or a atteint un nouveau record vendredi, tandis que l'argent et le platine ont également augmenté leurs gains pour atteindre des sommets historiques, soutenus par les incertitudes géopolitiques et économiques, un dollar plus faible et des paris sur des réductions ... Lire la suite

  • ( AFP / RICHARD A. BROOKS )
    Japon: l'inflation ralentit en décembre, les subventions sur l'énergie aident
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:50 

    Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 2,4% (hors produits frais) en décembre sur un an, marquant un ralentissement grâce à des subventions gouvernementales sur l'énergie, mais restant élevés à l'orée d'élections anticipées où le coût de la vie constituera ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.01.2026 07:49 

    (Actualisé avec Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank