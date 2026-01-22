Musk se rendra à Davos jeudi, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk participera à un panel à Davos à 16h30 (1530 GMT) jeudi avec le directeur général de Blackrock BLK.N Larry Fink, a rapporté Business Insider jeudi.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
