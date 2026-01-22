Musk s'attend à ce que l'Europe et la Chine approuvent le système FSD de Tesla le mois prochain

La demande d'approbation de la FSD intervient dans un contexte de baisse des ventes de VE

Tesla fait face à un examen minutieux de la sécurité et de la surveillance des FSD

Les robots Tesla Optimus devraient être mis en vente l'année prochaine

Tesla TSLA.O est susceptible d'obtenir l'approbation réglementaire en Europe et en Chine dès le mois prochain pour son système de conduite autonome supervisée par le conducteur, a déclaré le directeur général Elon Musk jeudi, alors que le constructeur automobile électrique cherche à stimuler les revenus des logiciels dans un contexte de ralentissement des ventes de véhicules.

Alors que les progrès réglementaires en matière de FSD et les premiers déploiements de robotaxis témoignent de l'élan des ambitions de Tesla en matière d'IA, la technologie reste naissante par rapport à une valorisation qui dépasse de loin celles de nombreuses entreprises technologiques et automobiles.

"Nous espérons obtenir l'homologation de la conduite autonome supervisée en Europe, le mois prochain si tout va bien, puis peut-être dans un délai similaire en Chine", a déclaré M. Musk lors de sa première apparition au Forum économique mondial de Davos.

Tesla cherche à faire homologuer son système en Europe, où des règles de sécurité automobile plus strictes et un cadre réglementaire fragmenté ont ralenti le déploiement par rapport aux États-Unis.

L'autorité néerlandaise chargée des véhicules, RDW, a déclaré en novembre qu'elle prévoyait de prendre une décision sur la FSD en février. Tesla a déclaré qu'une fois l'approbation obtenue aux Pays-Bas, les autres pays de l'UE pourraient reconnaître l'exemption et permettre un déploiement avant l'approbation formelle de l'UE.

Par ailleurs, M. Musk a déclaré que Tesla avait commencé à effectuer des trajets en robotaxi à Austin, au Texas, sans moniteur de sécurité. Le service a débuté en juin avec un employé de Tesla sur le siège passager avant qui surveille le comportement de la voiture.

Les actions du constructeur automobile ont augmenté d'environ 3 % après la diffusion de messages sur les réseaux sociaux concernant les trajets en robotaxi sans conducteur. Tesla exploite un service de covoiturage en Californie et a reçu des autorisations pour tester et déployer ses robotaxis au Texas, en Arizona et au Nevada.

Si le déploiement à Austin sans contrôle de sécurité représente un progrès, les ambitions de Tesla en matière de robotaxis restent bien en deçà des objectifs antérieurs visant à opérer dans plusieurs grandes villes américaines, ce qui met en évidence les obstacles réglementaires et de sécurité qui entravent les déploiements rapides.

L'immatriculation des véhicules Tesla a chuté de 11,4 % en Californie l'année dernière, et sa part de marché dans cet État américain est passée sous la barre des 50 %, selon un rapport de l'Association californienne des concessionnaires de voitures neuves.

L'entreprise a enregistré une deuxième baisse consécutive de ses livraisons de véhicules en 2025, cédant sa position de plus grand fabricant de véhicules électriques au monde à la société chinoise BYD 002594.SZ .

La FSD est classée comme une fonction avancée d'aide à la conduite qui exige des conducteurs qu'ils restent attentifs, et les régulateurs l'ont examinée de près dans le cadre des préoccupations relatives à la sécurité et à la surveillance des technologies de conduite automatisée.

LES AMBITIONS DES ROBOTS HUMANOÏDES

M. Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'une grande partie de l'intelligence artificielle développée pour les véhicules autonomes sera également à la base des robots humanoïdes prévus par Tesla. M. Musk a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les robots soient plus nombreux que les humains.

Il a déclaré jeudi que Tesla **prévoit** de vendre des robots humanoïdes au public d'ici la fin de l'année prochaine, soit plus tard que le calendrier qu'il avait précédemment fixé.

Les experts et les dirigeants de l'industrie ont déclaré que la mise à l'échelle des robots humanoïdes pour une utilisation dans le monde réel est techniquement complexe, en partie à cause du manque de données nécessaires pour former les modèles d'intelligence artificielle qui sous-tendent le comportement des robots.

"Pour Optimus, **ce dont** (le marché) a besoin est des preuves crédibles d'une fabrication évolutive, d'une voie réglementaire et d'une économie unitaire si possible", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de l'actionnaire de Tesla, Mahoney Asset Management.