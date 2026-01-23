Musk s'attend à ce que l'Europe et la Chine approuvent bientôt le système de conduite autonome de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La demande d'approbation de la FSD intervient dans un contexte de baisse des ventes de VE

*

Tesla fait face à un examen minutieux de la sécurité et de la surveillance des FSD

*

Les robots Tesla Optimus devraient être mis en vente l'année prochaine

(Ajoute le statut de FSD de Tesla en Chine dans les paragraphes 6-7, les actions de clôture dans le paragraphe 10) par Akash Sriram

Tesla TSLA.O est susceptible d'obtenir l'approbation réglementaire en Europe et en Chine pour son système Full Self-Driving (FSD) supervisé par le conducteur dès le mois prochain, a déclaré jeudi le directeur général Elon Musk , alors que le constructeur automobile électrique cherche à stimuler les revenus des logiciels dans un contexte de ralentissement des ventes de véhicules.

Alors que les progrès réglementaires en matière de FSD et les premiers déploiements de robotaxis témoignent de l'élan des ambitions de Tesla en matière d'IA, la technologie reste naissante par rapport à une valorisation qui dépasse de loin celles de nombreuses entreprises technologiques et automobiles.

"Nous espérons obtenir l'homologation de la conduite autonome supervisée en Europe, le mois prochain si tout va bien, puis peut-être dans un délai similaire en Chine", a déclaré Elon Musk lors de sa première apparition au Forum économique mondial de Davos.

Tesla cherche à faire homologuer son système en Europe, où des règles de sécurité automobile plus strictes et un cadre réglementaire fragmenté ont ralenti le déploiement par rapport aux États-Unis.

L'autorité néerlandaise chargée des véhicules, RDW, a déclaré en novembre qu'elle prévoyait de prendre une décision sur la FSD en février. Tesla a déclaré qu'une fois l'approbation obtenue aux Pays-Bas, les autres pays de l'UE pourraient reconnaître l'exemption et permettre un déploiement avant l'approbation officielle de l'UE.

En Chine, les fonctions intelligentes similaires au FSD restent limitées à un nombre restreint de véhicules, car le constructeur automobile américain a dû interrompre les livraisons de la mise à jour logicielle en mars dernier, invoquant la nécessité d'obtenir une approbation réglementaire supplémentaire.

Tesla a effectué une mise à jour très attendue de son logiciel de pilotage automatique en Chine en février dernier. Mais certains propriétaires ont exprimé leur déception de voir que le système qu'ils ont payé plus de 9 000 dollars était assorti de restrictions opérationnelles.

Le FSD est classé comme une fonction avancée d'aide à la conduite qui exige des conducteurs qu'ils restent attentifs, et les régulateurs l'ont examiné de près dans le cadre des préoccupations relatives à la sécurité et à la surveillance des technologies de conduite automatisée.

LA MISE À JOUR DU ROBOTAXI FAIT GRIMPER LES ACTIONS

Par ailleurs, Elon Musk a déclaré que Tesla avait commencé à effectuer des trajets en robotaxi à Austin, au Texas, sans moniteurs de sécurité. Le service a démarré en juin avec un employé de Tesla sur le siège passager avant qui surveille le comportement de la voiture.

Les actions du constructeur automobile ont clôturé en hausse de 4,2 % jeudi après la diffusion de messages sur les médias sociaux concernant les trajets en robotaxi sans conducteur. Tesla exploite un service de VTC en Californie et a reçu des autorisations pour tester et déployer ses robotaxis au Texas, en Arizona et au Nevada.

Si le déploiement à Austin sans moniteurs de sécurité représente un progrès, les ambitions de Tesla en matière de robotaxis restent bien en deçà des objectifs antérieurs visant à opérer dans plusieurs grandes villes américaines, ce qui met en évidence les obstacles réglementaires et de sécurité qui entravent les déploiements rapides.

L'immatriculation des véhicules Tesla a chuté de 11,4 % en Californie l'année dernière, et sa part de marché des voitures neuves dans cet État américain est passée sous la barre des 10 %, selon un rapport de l'Association des concessionnaires de voitures neuves de Californie (California New Car Dealers Association).

L'entreprise a enregistré une deuxième baisse consécutive de ses livraisons de véhicules en 2025, cédant sa position de plus grand fabricant de véhicules électriques au monde à la société chinoise BYD 002594.SZ .

AMBITIONS EN MATIÈRE DE ROBOTS HUMANOÏDES

Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'une grande partie de l'intelligence artificielle développée pour les véhicules autonomes sera également à la base des robots humanoïdes prévus par Tesla. Elon Musk a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les robots soient plus nombreux que les humains.

Il a déclaré jeudi que Tesla prévoit de vendre ses robots humanoïdes Optimus au public d'ici la fin de l'année prochaine, soit plus tard que le calendrier qu'il avait précédemment fixé.

Les experts et les dirigeants de l'industrie ont déclaré que la mise à l'échelle des robots humanoïdes pour une utilisation dans le monde réel est techniquement complexe, en partie à cause du manque de données nécessaires pour former les modèles d'intelligence artificielle qui sous-tendent le comportement des robots.

"Pour Optimus, ce dont (le marché) a besoin, c'est de preuves crédibles d'une fabrication évolutive, d'une voie réglementaire et d'une économie unitaire si possible", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management, un actionnaire de Tesla.