Musk révèle une participation de 48,4 % dans SpaceX dans un document réglementaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk détenait une participation de 48,4 % dans SpaceX SPCX.O au 30 juin, selon un document réglementaire publié jeudi, ce qui valorise sa participation à plus de 900 milliards de dollars aux cours actuels du marché.

Cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA, est entrée en bourse le 12 juin à la suite d’une introduction en bourse record quia permis de lever 85,7 milliards de dollars et a propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise au-delà des 2.000 milliards de dollars. Cependant, sa valorisation a depuis reculé à mesure que l’enthousiasme s’est estompé.

Voici plus de détails :

* Musk détient 6,42 milliards d’actions et exerce un pouvoir de vote et de disposition exclusif sur celles-ci, selon le document. Il détient plus de 82 % des droits de vote de SpaceX depuis l’introduction en bourse, ce qui souligne l’étendue de son influence sur l’entreprise.

* Cette participation comprend 849,5 millions d’actions de classe A détenues par des fiducies dont Musk est administrateur , 3,92 milliards d’actions de classe B détenues par ces fiducies, 1,30 milliard d’actions de classe B soumises à des restrictions détenues par Musk et 350 millions d’actions de classe B pouvant être émises lors de l’exercice d’options sur actions.

* Après avoir chuté de près de 33 % jusqu’à fin juillet, l’action SpaceX a bondi de 30 % depuis le début du mois d’août, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels et de l’expiration de la première d’une série de restrictions de cession.

* Au début du mois, SpaceX a publié ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse, faisant état d’une hausse de plus de 90 % de son chiffre d’affaires et d’une augmentation exponentielle de ses dépenses d’investissement.