Musk reconnu coupable d'avoir trompé des actionnaires durant le rachat de Twitter

PHOTO DE DOSSIER : Illustration montrant la photo d'Elon Musk et le logo de Twitter

Elon Musk ‌a été reconnu coupable vendredi d'avoir trompé les actionnaires de ​Twitter en tenant de faire baisser le cours de l'action du réseau social afin de renégocier son rachat en 2022.

Le patron ​de Tesla était jugé au civil pour avoir fait des déclarations mensongères lorsqu'il avait ​affirmé sur les réseaux sociaux ⁠en 2022 que Twitter sous-estimait le nombre de faux comptes ‌et de comptes de spam présents sur la plateforme.

Le montant des dommages et intérêt doit encore être ​calculé, mais Francis ‌Bottini, l'un des avocats des actionnaires, a estimé ⁠qu'il pourrait se porter à environ 2,5 milliards de dollars.

"Le fait qu'Elon Musk soit l'homme le plus riche du monde ne ⁠représente pas un ‌laisser-passer", a dit Francis Bottini dans un communiqué. "Si vous ⁠êtes capable de faire bouger les marchés par vos ‌tweets, alors vous êtes responsable des dommages que vous ⁠causez aux investisseurs."

Les avocats d'Elon Musk ont dit ⁠dans un communiqué ‌que le verdict était "un contretemps" et qu'ils espéraient "obtenir gain de ​cause en appel".

Elon Musk avait ‌suspendu en 2022 son projet d'acquisition de Twitter, disant à l'époque qu'il soupçonnait que ​la proportion de faux comptes représentait au minimum 20% des utilisateurs et non moins de 5% comme l'affirmait ⁠la plateforme en se basant sur une estimation.

Il avait finalement décidé plus tard dans l'année de maintenir son offre de rachat du réseau social au prix originel de 44 milliards de dollars.

(Abhirup Roy à San Francisco et Jonathan Stempel à New York; version ​française Camille Raynaud)