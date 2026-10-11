Musk promet un service Starlink abordable en Inde, quelques jours avant l'introduction en bourse record de Jio, dirigée par Ambani

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Munsif Vengattil

Elon Musk a déclaré qu’il proposerait le service Internet par satellite Starlink à un prix abordable en Inde afin de concurrencer Reliance Jio, l’opérateur à bas prix de Mukesh Ambani, intensifiant ainsi ses attaques contre le milliardaire rival quelques jours avant que la société mère de Jio ne lance la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde.

Jio Platforms, qui détient la branche télécoms, vise une valorisation de 106 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse. À l’instar de Starlink, filiale de SpaceX SPCX.O , la propre entreprise satellitaire de Jio attend également l’autorisation de sécurité définitive pour son lancement.

Les forfaits data bon marché constituent la stratégie qui a permis à Jio de s’imposer en Inde, et celle que Musk a utilisée sur des marchés tels que le Kenya pour bousculer les opérateurs de télécommunications locaux. SpaceX prévoit désormais de se lancer lui-même sur le marché de la téléphonie mobile, en commençant par les États-Unis .

Musk n’a pas précisé les tarifs pour l’Inde, où les données mobiles coûtent environ 8 centimes par gigaoctet, ce qui est parmi les tarifs les plus bas au monde.

"Évidemment, si Starlink est trop cher en Inde, personne ne l’achètera; SpaceX devra donc proposer des tarifs abordables", a-t-il déclaré samedi dans un message publié sur sa plateforme de réseaux sociaux X.

"En réalité, la concurrence profiterait grandement au citoyen indien moyen en lui offrant davantage de choix, comme c’est toujours le cas. Les bénéfices d’Ambani seront moindres, mais il ne fera pas faillite", a ajouté Musk.

"LE PREMIER MINISTRE AMBANI"

Les remarques du milliardaire s’inscrivent dans une série de publications sur X dans lesquelles il a accusé le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et Ambani de freiner l’entrée de Starlink sur l’un des plus grands marchés Internet au monde afin de favoriser Jio, le leader du marché.

Ces publications marquent un revirement radical de la part de Musk, qui entretenait depuis longtemps de bonnes relations publiques avec Modi.

Le gouvernement indien a nié tout parti pris dans son processus d’autorisation, soulignant que les trois projets satellitaires en attente de lancement, dont ceux de Starlink et de Jio, sont tous en attente d’une habilitation de sécurité définitive.

Vendredi soir, Musk s’en est pris directement à Ambani, l’appelant "Premier ministre Ambani" et lui demandant s’il "envisagerait d’autoriser Starlink à entrer en concurrence".

Reliance n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant les propos de Musk.