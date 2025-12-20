Musk gagne en appel et rétablit l'accord de 2018 sur la rémunération de Tesla, qui vaut désormais environ 139 milliards de dollars

La Cour suprême du Delaware rétablit le plan de rémunération 2018 de Musk pour Tesla

L'accord salarial de Musk est désormais évalué à 139 milliards de dollars en raison de la hausse du cours de l'action

Le nouveau plan de rémunération de Tesla pourrait atteindre 878 milliards de dollars si les objectifs sont atteints

Elon Musk 's 2018 pay package from Tesla TSLA.O , once worth $56 billion, was restored by the Delaware Supreme Court on Friday, nearly two years after a lower court struck down the compensation deal as "unfathomable" L'arrêt annule une décision qui avait provoqué une réaction furieuse de Musk et nui à la réputation du Delaware, favorable aux entreprises . Elle assure à M. Musk un plus grand contrôle sur l'entreprise, ce qu'il a déclaré être sa principale préoccupation, même après que les actionnaires ont récemment approuvé un nouveau plan de rémunération qui pourrait valoir 878 milliards de dollars si Tesla atteint certains objectifs.

La Cour suprême a déclaré qu'une décision de 2024 annulant le plan de rémunération avait été inappropriée et inéquitable pour M. Musk. Le recours à l'annulation totale "laisse Musk sans compensation pour son temps et ses efforts sur une période de six ans", peut-on lire dans l'arrêt de 49 pages publié vendredi par .

La rémunération de 2018 vaut désormais environ 139 milliards de dollars, selon le cours de l'action Tesla à la clôture de la bourse vendredi.

"Pour Elon, c'est une victoire parce qu'il prend le contrôle plus rapidement", a déclaré Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, un investisseur de Tesla.

Si Musk exerce toutes les options d'achat d'actions de l'enveloppe 2018, sa participation dans Tesla passera d'environ 12,4 % à 18,1 % d'une base d'actions élargie. La société émet des actions liées à sa nouvelle rémunération, bien qu'il doive les gagner en atteignant des objectifs de performance.

Les actions de Tesla ont augmenté de moins de 1 % après la publication de la décision.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. M. Musk a posté sur X qu'il était "justifié" Les avocats qui ont contesté le plan de rémunération ont déclaré dans un communiqué qu'ils réfléchissaient aux prochaines étapes et qu'ils étaient "fiers d'avoir participé au verdict historique ci-dessous, demandant des comptes au conseil d'administration de Tesla et à son principal actionnaire pour leurs manquements à leurs obligations fiduciaires" La rémunération était de loin la plus importante jamais versée jusqu'à ce que les actionnaires de Tesla approuvent le nouveau plan de rémunération en novembre. Si l'appel de Tesla avait échoué, il aurait pu déclencher une frappe de 26 milliards de dollars sur les bénéfices sur deux ans pour tenir compte de la rémunération en actions de remplacement qu'elle avait promise à Musk - au prix de l'action beaucoup plus élevé d'aujourd'hui.

L'accord salarial de 2018 offrait à Musk des options pour acquérir environ 304 millions d'actions Tesla à un prix très réduit si l'entreprise atteignait diverses étapes, ce qui a été le cas. Les options représentent environ 9 % des actions en circulation de Tesla. Musk n'a jamais perçu ses options d'achat d'actions, car peu après que les actionnaires ont approuvé la rémunération de 2018, le conseil d'administration a été poursuivi par Richard Tornetta , un investisseur détenant neuf actions Tesla.

DÉFAVORABLE AUX ENTREPRISES?

En 2024, à l'issue d'un procès de cinq jours, la juge du Delaware Kathaleen McCormick a conclu que les administrateurs de Tesla étaient en conflit d'intérêts et que des faits essentiels avaient été cachés aux actionnaires lorsqu'ils ont voté pour approuver le plan. Elle a ordonné l'annulation du plan de 2018.

Musk a accusé les juges du Delaware d'être des activistes hostiles aux fondateurs d'entreprises technologiques et a exhorté les entreprises à suivre Tesla et à se réincorporer ailleurs. Dropbox DBX.O , Roblox RBLX.N , Trade Desk TTD.O et Coinbase COIN.O font partie de la poignée de grandes entreprises qui ont déplacé leur siège social au Nevada ou au Texas. Toutefois, le Delaware reste de loin le domicile légal le plus populaire pour les entreprises publiques américaines.

Le conseil d'administration de Tesla avait prévenu que Musk, la personne la plus riche du monde qui dirige également la société de fusées SpaceX et la startup d'intelligence artificielle xAI, pourrait quitter la société de voitures électriques s'il n'obtenait pas la rémunération qu'il souhaitait et une augmentation de ses droits de vote. La Cour suprême du Delaware a peut-être hésité à annuler le plan de rémunération de M. Musk parce que les actionnaires avaient voté massivement en sa faveur, a déclaré Brian Dunn, directeur de l'Institute for Compensation Studies à la School of Industrial and Labor Relations de l'université Cornell.

"Je pense qu'il existe une certaine croyance selon laquelle les tribunaux ne devraient peut-être pas s'interposer entre les actionnaires et les décisions qu'ils prennent", a déclaré M. Dunn. Les actionnaires ont approuvé le nouveau système de rémunération en novembre et Tesla a pris des mesures pour réduire le risque qu'un actionnaire puisse bloquer le système 2025 devant les tribunaux.

L'entreprise basée à Austin est désormais constituée en société au Texas, ce qui lui permet d'exiger que tout investisseur ou groupe d'investisseurs détienne 3 % des actions de la société avant d'intenter une action en justice pour violation présumée du droit des sociétés. Une telle participation vaudrait environ 30 milliards de dollars et M. Musk est le seul à détenir autant d'actions.