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Musk et Cook devraient se joindre à Trump pour le sommet avec Xi, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche invite Elon Musk, de Tesla, et Tim Cook, d'Apple, à accompagner le président Donald Trump lors de son voyage en Chine cette semaine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant un responsable.

Elon Musk
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