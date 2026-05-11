Musk et Cook devraient se joindre à Trump pour le sommet avec Xi, selon Bloomberg News

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La Maison Blanche invite Elon Musk, de Tesla, et Tim Cook, d'Apple, à accompagner le président Donald Trump lors de son voyage en Chine cette semaine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant un responsable.