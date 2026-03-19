Musk déclare que SpaceX AI et Tesla continueront à commander des puces Nvidia à grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le milliardaire Elon Musk a déclaré mercredi en fin de journée que ses entreprises SpaceX AI et Tesla TSLA.O prévoient de continuer à commander des puces Nvidia NVDA.O à grande échelle.

* Tesla est en train de concevoir sa puce d'IA de cinquième génération pour alimenter ses ambitions autonomes. Les puces alimentent les systèmes de conduite autonome de Tesla, y compris le logiciel d'auto-conduite intégrale.

* Dans un message séparé sur X, Musk a déclaré que la puce AI5 peut être utilisée pour la formation dans les centres de données, mais qu'elle est principalement optimisée pour le calcul en périphérie de l'IA dans le robot humanoïde Optimus et le Robotaxi.

* Le directeur général deTesla a également déclaré que l'entreprise prévoit la diffusion à grande échelle d'une mise à jour de son logiciel d'auto-conduite complète (Supervised) dans quelques semaines.

* Samedi dernier, Musk a déclaré que le projet Terafab de Tesla, qui vise à fabriquer des puces d'intelligence artificielle, sera lancé dans sept jours.

* Le mois dernier, SpaceX a acquis xAI dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, en prévision d'une éventuelle introduction en bourse de SpaceX dans le courant de l'année. Il s'agit du premier message de Musk faisant référence à l'entité combinée sous le nom de SpaceX AI.