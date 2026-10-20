Musk aurait ordonné un ralentissement de Starlink, prenant l'Ukraine au dépourvu, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elon Musk aurait ordonné de ralentir le déploiement d'une version de Starlink à usage militaire
SPCX.O sur laquelle compte l'Ukraine, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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