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Musk aurait ordonné un ralentissement de Starlink, prenant l'Ukraine au dépourvu, selon le WSJ
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk aurait ordonné de ralentir le déploiement d'une version de Starlink à usage militaire

SPCX.O sur laquelle compte l'Ukraine, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Guerre en Ukraine
Elon Musk

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