information fournie par Reuters • 20/10/2026 à 22:35

Musk aurait ordonné un ralentissement de Starlink, prenant l'Ukraine au dépourvu, selon le WSJ

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Elon Musk aurait ordonné de ralentir le déploiement d'une version de Starlink à usage militaire

SPCX.O sur laquelle compte l'Ukraine, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.