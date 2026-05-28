Musk affirme que SpaceX ne s'est pas engagé dans un contrat de location à long terme de Colossus avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk, directeur général de SpaceX, a déclaré jeudi que la société, qui s'apprête à entrer en bourse, n'avait accepté de louer ses clusters de centres de données d'entraînement IA “Colossus” à Anthropic que pour une durée de six mois, et non pour plusieurs années comme cela avait été laissé entendre précédemment.

“SpaceX ne s'est pas engagé à louer Colossus pour plusieurs années, même s'il est possible que cela finisse par se produire”, a déclaré M. Musk dans un message publié sur X.

Il a ajouté que l'accord portait sur une location de 180 jours, assortie d'un préavis de résiliation mutuel de 90 jours par la suite.

“C'est nous qui avons demandé cette durée courte, pas Anthropic. Nous ne les laisserons pas dans l'expectative et leur proposerons une issue raisonnable, mais si nos capacités de calcul deviennent très limitées, j'ai dit que nous pourrions en avoir besoin à nouveau à un moment donné”, a-t-il déclaré.