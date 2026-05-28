Musk affirme que SpaceX n'a conclu qu'un contrat de location de six mois avec Anthropic pour le système d'IA Colossus

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Elon Musk, directeur général de SpaceX, a déclaré jeudi que la société, qui s'apprête à entrer en bourse, avait uniquement accepté de louer ses clusters de centres de données d'entraînement en IA Colossus à Anthropic pour une durée de six mois, tout en ajoutant qu'il était "possible" que cet accord soit prolongé pour plusieurs années.

"SpaceX ne s'est pas engagé à louer Colossus pour plusieurs années, même s'il est possible que cela se produise", a déclaré M. Musk dans un message publié sur X.

Plus tôt cette année, SpaceX a conclu des accords avec Anthropic, qui s'engage à lui verser 1,25 milliard de dollars par mois pour utiliser la capacité de calcul de ses clusters de centres de données Colossus et Colossus II à Memphis, dans le Tennessee, jusqu'en mai 2029.

SpaceX, qui a déposé une demande d’introduction en bourse la semaine dernière , a indiqué dans son dossier réglementaire que les deux sociétés pouvaient résilier les accords moyennant un préavis de 90 jours. Le dossier ne faisait aucune mention de la location de six mois.

SpaceX et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L'accord porte sur un bail de 180 jours assorti d'un préavis de résiliation mutuel de 90 jours par la suite, a déclaré M. Musk.

"C'est nous qui avons demandé cette durée courte, pas Anthropic", a-t-il déclaré sur X, en référence à l'accord Colossus.

"Nous ne les laisserons pas dans l'expectative et leur offrirons une issue raisonnable, mais si les ressources informatiques viennent à manquer, j'ai dit que nous pourrions en avoir besoin à nouveau à un moment donné", a ajouté le milliardaire.

La semaine dernière, M. Musk a publié sur X que SpaceX était en pourparlers avec d’autres entreprises concernant "l'offre d'une solution de calcul IA en tant que service à grande échelle".

Selon son dossier d'introduction en bourse, le segment IA de SpaceX a enregistré une perte d'environ 2,5 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, pour un chiffre d'affaires de 818 millions de dollars.