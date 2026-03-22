Municipales: Serge Blanco, une légende du rugby à la mairie de Biarritz

Le candidat indépendant à la mairie de Biarritz, Serge Blanco (c), salue ses partisans après les résultats du second tour des municipales à Biarritz, le 22 mars 2026 dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

À l'image de ce ballon de rugby qui a fait sa légende, l'ancien arrière du XV de France et de Biarritz Serge Blanco a multiplié les rebonds, pas toujours couronnés de succès, après avoir quitté les terrains jusqu'à conquérir dimanche la mairie de "sa" ville.

"Ma démarche aujourd'hui n'est ni celle d'un homme isolé, ni celle d'un caprice ou d'un coup de tête. C'est d'abord celle d'un enfant de Biarritz", disait-il le jour de l'annonce de sa candidature début décembre.

Né en 1958 à Caracas, il est arrivé dans la cossue cité balnéaire basque deux ans plus tard avec sa mère, après la mort de son père vénézuélien.

Il y découvre le rugby et un club, le Biarritz olympique... Le seul de sa carrière, avec lequel il a échoué en finale du Championnat de France en 1992 face à Toulon (défaite 19-14), pour ses adieux aux terrains.

"Je n'ai jamais porté que les couleurs du BO et c'est ma fierté. Je suis l'homme d'un seul club", clame-t-il dans +Mes rebonds favorables+, son autobiographie parue en 2019.

- Homme des années 80 -

Malchanceux en club, Serge Blanco écrit sa légende en sélection, au fil de 93 capes, 18 capitanats et 38 essais, un record seulement dépassé par Damian Penaud (40) en novembre 2025.

Le candidat indépendant à la mairie de Biarritz, Serge Blanco (c) vote au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Numéro 15 dans le dos, il électrise les défenses d'un crochet déroutant ou d'une course folle, à l'image de son essai face à l'Australie en 1987, qui qualifie la France pour la finale de la toute première Coupe du monde. Poursuivi par quatre Wallabies, il plonge dans l'angle à la 85e minute. Puis célèbre, à genoux, ballon au-dessus de la tête.

"Ce n'est pas +mon+ essai, c'est celui de toute une équipe", relativise-t-il. "Un essai appartient à tous ceux qui ont touché, ou pas, le ballon sur l'action."

Si le XV de France est battu en finale par la Nouvelle-Zélande, il remporte six Tournois des cinq nations dont deux Grands chelems (en 1981 et 1987) au cours de cette décennie 1980 éclaboussée par le talent de Blanco.

Un jongle avec le ballon (face au Pays de Galles en 1989) ou une traversée solitaire du terrain (Australie en 1990) lui valent, malgré lui, le surnom de "Pelé du rugby".

Il quitte les Bleus au soir d'une défaite rageante, ponctuée de coups, en quart de finale de la Coupe du monde 1991 face à l'Angleterre, qui l'avait "ciblé" pour faire dérailler le XV de France.

- D'ouvrier à entrepreneur -

Il se reconvertit d'abord dans les affaires. Après avoir débuté comme tourneur, ajusteur et monteur chez Dassault, en parallèle de sa carrière alors amateur de rugby, puis intégré les relations publiques du groupe Pernod, il prend la tête d'un centre de thalassothérapie à son nom à Hendaye, près de Biarritz, avant même de raccrocher les crampons.

Le candidat indépendant à la mairie de Biarritz, Serge Blanco (c), fait une déclaration après les résultats du second tour des municipales à Biarritz, le 22 mars 2026 dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Il crée aussi une marque de vêtements à succès en 1993 et se lance dans l'hôtellerie, avec un établissement de luxe non loin de l'aéroport de Biarritz. Mais l'aventure termine mal. En janvier 2020, après plusieurs années de déficit, la holding Serge Blanco, regroupant l'hôtellerie et la thalasso, est placée en liquidation judiciaire.

Le rugby, lui, n'est jamais loin. Premier patron de la toute nouvelle Ligue nationale de rugby de 1998 à 2008, il est aussi président de "son" Biarritz olympique de 1995 à 1998, puis de 2008 à 2015.

Vice-président de Pierre Camou à la Fédération (FFR) de 2012 à 2016, il s'oppose ensuite à ses successeurs Bernard Laporte, puis Florian Grill.

Régulièrement cité à l'approche des échéances électorales locales, il est en revanche longtemps resté en retrait du terrain politique. Jusqu'à sa décision de se lancer début décembre pour "redonner à Biarritz l'élan qu'elle mérite". Trois mois après, l'essai est transformé.