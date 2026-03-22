Législatives en Slovénie: les libéraux de Golob et le parti du pro-Trump Jansa au coude-à-coude

Un électeur vote aux élections législatives, le 22 mars 2026 à Radomije, en Slovénie ( AFP / Jure Makovec )

Le parti libéral du Premier ministre sortant Robert Golob fait jeu égal avec la formation de l'ancien Premier ministre pro-Trump Janez Jansa, dimanche soir après le dépouillement de quelque 90% des votes aux législatives en Slovénie.

Le Mouvement pour la liberté (GS) de M. Golob et le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa rassemblaient chacun autour de 28% des voix.

Cinq autres partis sont en mesure d'entrer au parlement slovène, et au jeu des alliances possibles, aucun des deux camps ne semble en mesure d'obtenir la majorité absolue des 90 sièges, avec un bloc de droite toutefois plus important.

"Ce qui semble clair, c'est que l'écart sera très serré", a commenté le journaliste au quotidien Delo, Uros Esihneed, qui constate que le parti Resnica europhobe et prorusse pourrait être le faiseur de roi.

"Mais gouverner, quel que soit le bloc, avec un parti populiste et antisystème ne signifie que des problèmes et de l'instabilité", a-t-il ajouté, pronostiquant à un tel gouvernement une "durée de vie courte".

Longtemps largement distancé dans les sondages, M. Golob, 59 ans, a refait son retard ces dernières semaines grâce à des mesures populaires, dont la revalorisation des pensions de retraite, mais aussi en raison du contexte international qui lui a offert une large caisse de résonance.

La guerre en Iran a offert "un large espace de critique" aux partis de gauche, alors que la proximité de M. Jansa avec le président américain Donald Trump l'a contraint à rester en retrait, a estimé le responsable du supplément dominical de Delo, Ali Zerdin.

Le Premier ministre slovène Robert Golob fait une déclaration à la presse après avoir voté aux élections législatives à Ljubljana, le 22 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )

M. Jansa, qui a affirmé à plusieurs reprises durant sa campagne qu'il voulait une majorité confortable, a affirmé dimanche soir qu'il ne tenterait pas de former de gouvernement si M. Golob était en tête. "Ceux qui veulent le changement devront attendre les résultats" définitifs", a-t-il dit depuis son QG de campagne.

Proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban, Janez Jansa, 67 ans, a mené une campagne axée sur le retour aux "valeurs slovènes", dont celles de la "famille traditionnelle", et promis de "fermer le robinet" de l'argent public à certaines ONG et de nationaliser des pans du système de santé.

- "Sous le soleil de la liberté"-

Lors de son troisième mandat de 2020 à 2022, il avait multiplié les passes d'armes avec l'Union européenne (UE) et tenté de museler les médias critiques, nourrissant les critiques sur une dérive illibérale.

L'ultra-conservateur Janez Jansa vote aux élections législatives, le 22 mars 2026 à Arnace, en Slovénie ( AFP / Jure Makovec )

Sa gestion de la pandémie de Covid-19, jugée autoritaire, avait fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues, et conduit à la victoire écrasante de M. Golob, alors novice en politique, qui avait obtenu 34,5% des voix, contre 23,6% pour la formation de Jansa.

A la tête d'une coalition de centre-gauche, Robert Golob, ancien dirigeant d'une entreprise publique du secteur de l'énergie a mené un programme centré sur l'inclusion sociale. Il a entre autres légalisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe dans le pays de 2,1 millions d'habitants issu de l'ex-Yougoslavie et membre de l'Union européenne depuis 2004.

"Pour ceux qui aiment la Slovénie sous le soleil de la liberté, le choix est très clair", a-t-il déclaré lors d'un débat télévisé vendredi soir.

"Si nous n'obtenons pas un gouvernement de droite, alors c'en est fini (...) J'ai peur pour ma retraite. Les caisses (de l'État) seront vides", avait déclaré à l'AFP après avoir voté Anica Vranjak, une retraitée vivant à Arnace, un village à 70 km de Ljubljana.

Sur le plan international, M. Golob a fermement critiqué la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine - l'un de ses seuls points communs avec M. Jansa -, les ambitions américaines sur le Groenland et reconnu l'Etat de Palestine.

Le Premier ministre slovène Robert Golob (g) et l'ancien Premier ministre ultra-conservateur Janez Jansae (d), lors d'un débat télévisé, le 20 mars à Ljubljana ( AFP / Jure Makovec )

La fin de la campagne a été marquée par l'affaire Black Cube, du nom d'une société privée israélienne de renseignement soupçonnée d'être derrière la mise en ligne d'enregistrements de conversations avec notamment un lobbyste, un avocat et un ancien ministre.

Ces enregistrements suggèrent des faits de corruption au sein du gouvernement sortant. L'objectif supposé : influencer l'élection au profit de M. Jansa en fragilisant le sortant Robert Golob.

M. Jansa a reconnu avoir rencontré l'un des responsables de Black Cube mais a nié toute implication dans la publication des vidéos.