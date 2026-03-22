 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catherine Trautmann, ou la soif d'en découdre encore
information fournie par AFP 22/03/2026 à 23:18

Catherine Trautmann (g), candidate du PS à la mairie de Strasbourg, et son allié centriste Pierre Jakubowicz (d) lors d'une soirée électorale à l'issue du 2e tour des municipales à Strasbourg, le 22 mars 2026 dans le Bas-Rhin ( AFP / Romeo BOETZLE )

Catherine Trautmann (g), candidate du PS à la mairie de Strasbourg, et son allié centriste Pierre Jakubowicz (d) lors d'une soirée électorale à l'issue du 2e tour des municipales à Strasbourg, le 22 mars 2026 dans le Bas-Rhin ( AFP / Romeo BOETZLE )

Figure du paysage politique français depuis plus de trois décennies, la socialiste Catherine Trautmann, qui a remporté dimanche l'élection municipale à Strasbourg, a écrit une page d'histoire de sa ville et a bien l'intention d'en façonner encore l'avenir.

A 75 ans, cette ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin a reconquis la mairie de la capitale alsacienne pour un nouveau mandat de six ans avec 37% des suffrages selon les résultats définitifs, un quart de siècle après avoir quitté la fonction.

La maire écologiste sortante Jeanne Barseghian obtient 31,7% des voix et le LR Jean-Philippe Vetter 31,29%.

Au dessus des partis -y compris du sien- cette femme déterminée a fait campagne avant tout sur son nom et son expérience, se déclarant candidate en décembre avant même d'être investie par les instances du PS.

Entre les deux tours, elle n'a pas hésité à s'allier avec le candidat Horizons Pierre Jakubowicz, qui avait obtenu 5,01% au premier tour, s'attirant les foudres du premier secrétaire du PS Olivier Faure.

"Moi, je fais une alliance avec les Strasbourgeois d'abord", a-t-elle martelé tout au long de la campagne, revendiquant sa "liberté" et assurant être guidée par le seul intérêt de sa ville qu'elle juge "abîmée" par la majorité écologiste sortante.

- "Reine Catherine" -

Née le 15 janvier 1951 de parents protestants, Catherine Trautmann est diplômée de théologie, spécialisée dans le copte ancien, la langue des chrétiens d'Egypte.

Sa carrière politique débute en 1983, quand elle entre au conseil municipal. Elle sera par la suite députée du Bas-Rhin et brièvement secrétaire d'Etat dans le gouvernement de Michel Rocard en 1988.

La candidate du PS à la mairie de Strasbourg, Catherine Trautmann, fait une déclaration après sa victoire au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin ( AFP / Romeo BOETZLE )

La candidate du PS à la mairie de Strasbourg, Catherine Trautmann, fait une déclaration après sa victoire au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin ( AFP / Romeo BOETZLE )

Un an plus tard, cette mère de deux filles fait sensation en remportant une mairie de Strasbourg traditionnellement aux mains de la droite.

A 38 ans, elle devient la première femme à diriger une capitale régionale.

Son premier mandat est marqué par la réintroduction du tramway, qui a profondément modifié l'urbanisme local. Très populaire, elle est réélue dès le premier tour en 1995.

Elle marque aussi les esprits en organisant peu après sa réélection une grande contre-manifestation à la tenue d'un rassemblement du Front national qu'elle est contrainte d'accepter dans sa ville.

Elle devient dans la foulée une bête noire de Jean-Marie Le Pen et l'une des personnalités les plus en vue du PS.

Pendant cette décennie faste, où elle hérite du surnom de "reine Catherine", elle est de nouveau appelée à Paris où elle devient porte-parole et ministre de la Culture du gouvernement Jospin de 1997 à 2000.

Mais suite à des dissensions internes survenues après son intermède parisien, le PS perd la mairie en 2001, au profit de la droite.

Tenue à l'écart, alors que son ancien adjoint Roland Ries reprend les rênes de la ville à l'élection suivante, elle sera députée européenne, notamment entre 2004 et 2014.

- "La Trautmann du futur" -

Elle attendra 2020 pour conduire de nouveau la liste socialiste aux municipales à Strasbourg, après un désistement du candidat initialement pressenti, et arrivera en troisième position.

Des pins à l'effigie de la socialiste Catherine Trautmann, candidate à la mairie de Strasbourg, le 10 mars 2026 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Des pins à l'effigie de la socialiste Catherine Trautmann, candidate à la mairie de Strasbourg, le 10 mars 2026 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Mais le courant ne passe pas avec la nouvelle maire, de près de 30 ans sa cadette, et la socialiste devient, selon les termes de Jeanne Barseghian, son "opposante la plus virulente, voire la plus agressive".

L'écologiste lui reproche de s'être opposée à son projet de tramway vers le nord de l'agglomération, disant y voir une contradiction avec la "Catherine Trautmann du passé", tandis que l'intéressée se plaint d'avoir été exclue des délibérations.

"Je pense en fait que la Trautmann du futur serait pas mal pour continuer à construire des trams", avait lancé la candidate socialiste.

Dès avant le premier tour, elle avait exclu toute alliance, avec les Verts comme avec La France insoumise, et fait déjà des gestes d'ouverture à l'égard du centre-droit et de la droite.

La "reine Catherine" a mené une campagne résolument à rebours des écologistes, dénonçant un doublement de la dette, une gestion selon elle erratique, promettant davantage de places de stationnement aux abords du centre-ville et d'en baisser le coût.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants dans une rue de La Havane privée d'électricité lors d'une panne de courant nationale à Cuba, le 22 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Retour progressif de l'électricité à Cuba après une "panne totale"
    information fournie par AFP 22.03.2026 23:48 

    Les autorités cubaines ont commencé dimanche à rétablir l'électricité dans le pays, après une deuxième panne nationale de courant en moins d'une semaine sur l'île sous embargo pétrolier américain. Les deux tiers de La Havane avaient à nouveau du courant dans l'après-midi, ... Lire la suite

  • PHOTO DE DOSSIER : Le président français Macron rencontre les membres des partis politiques au palais de l'Élysée, à Paris
    Destins municipaux contrastés pour ministres et anciens Premiers ministres
    information fournie par Reuters 22.03.2026 23:43 

    Plusieurs membres du gouvernement de Sébastien Lecornu qui se présentaient en tant ‌que têtes de liste aux élections municipales ont été élus, de même que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe dont la victoire est synonyme de maintien dans ​la course à l'Elysée ... Lire la suite

  • Réactions aux résultats du second tour des élections municipales de 2026 en France
    Paris et Marseille à gauche, LR en force localement
    information fournie par Reuters 22.03.2026 23:43 

    par Elizabeth Pineau La victoire de la gauche à Paris, Lille et Marseille, celle d'Edouard Philippe au Havre, d'Eric Ciotti à ‌Nice, de La France insoumise (LFI) à Roubaix et l'échec du Rassemblement national (RN) à Toulon figurent parmi les premiers enseignements ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, le 18 mars 2026 à Chalons-en-Champagne, dans la Marne ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Municipales: pour le RN, une victoire sans trophée majeur
    information fournie par AFP 22.03.2026 23:42 

    Fort de plusieurs dizaines de victoires au second tour des municipales, le Rassemblement national se félicite d'une "percée historique", même si le parti à la flamme se heurte toujours au plafond de verre dans les grandes villes comme Toulon, Nîmes ou Marseille. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank