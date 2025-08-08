Munich Re-Révision des objectifs et résultat décevant pour "life and health", le titre chute

(Ajout cours de Bourse, commentaires analystes et Munich Re)

Munich Re MUVGn.DE chute en Bourse vendredi après avoir abaissé l'objectif de chiffre d'affaires annuel de sa division réassurance et fait état d'un résultat net largement inférieur aux attentes pour son segment Réassurance vie et santé ("life and health"), citant "une accumulation aléatoire d'importantes pertes distinctes".

A la Bourse de Francfort, l'action du réassureur allemand perdait 8,49% à 07h59 GMT, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse depuis avril 2020, contre une baisse de 0,32% pour de Dax

.GDAXI au même moment. Dans le sillage de Munich Re, ses concurrents Hannover Re HNRGn.DE et Swiss Re SRENH.S cèdent 2% et 3%.

Le groupe allemand a fait état d'un résultat "significativement" inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre dans son segment "Life and Health", inférieur de 16,7% à son propre consensus, selon les analystes de Jefferies.

"Malgré de très bonnes performances opérationnelles, le résultat de ce segment a été affecté par une accumulation aléatoire d'importantes pertes distinctes au deuxième trimestre, tombant à 344 millions d'euros", explique le groupe dans un communiqué.

Munich Re a aussi révisé sa fourchette de prévisions et déclare prévoir un chiffre d'affaires à 40 milliards d'euros pour la division réassurance en 2025, contre un objectif antérieur de 42 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires global du groupe est attendu à 62 milliards d'euros, contre 64 milliards précédemment.

Munich Re a cependant confirmé sa prévision de résultat net annuel, attendu à 6 milliards d'euros.

En juillet, les renouvellements de contrats ("renewals") ont par ailleurs connu une baisse de prix de 2,5% et une baisse de volume de 3,2%, précise le groupe.

