Kim Jong Un qualifie les Nord-Coréennes de "pilier de la révolution"

Photo prise le 8 mars 2026 et publiée par l'agence étatique de Corée du Nord KCNA le lendemain du dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un (d), et de sa fille, Kim Ju Ae (g), assistant à un événement au Gymnasium de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage aux femmes de son pays, selon lui "physiquement faibles" mais "dotées d'une forte volonté", les qualifiant de "solide pilier de la révolution", ont rapporté lundi les médias d'Etat.

Dans un discours prononcé à Pyongyang à l'occasion de la Journée internationale des femmes, Kim Jong Un a mis en avant le travail acharné accompli par les Nord-Coréennes.

"Nos femmes d'aujourd'hui (…) sont devenues un solide pilier de la révolution", a loué M. Kim, selon un article en anglais publié par l'agence de presse officielle KCNA.

"Bien que physiquement faibles, elles sont manifestement déterminées: leurs visages ordinaires prennent une expression de courage et les rides qui les marquent témoignent de leurs efforts acharnés", a-t-il ajouté.

L'épouse de Kim Jong Un, Ri Sol Ju, et sa fille, Ju Ae, étaient présentes à ses côtés pendant l'événement organisé dimanche au Gymnase de Pyongyang pour célébrer la Journée internationale des femmes.

Des photos publiées par KCNA montrent Ju Ae, considérée comme la prochaine dans l'ordre de succession familiale par les experts du pays, assise à côté de son père et lui tenant la main.

Des responsables du parti et des dignitaires diplomatiques étrangers ont également assisté à l'événement, qui comprenait des spectacles, a ajouté KCNA.

Le discours de Kim a été accueilli par des "acclamations ferventes" d'un public "submergé par une grande excitation", selon la même source.

Photo prise le 8 mars 2026 et publiée par l'agence étatique de Corée du Nord KCNA le lendemain du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (3e à g.), de sa femme Ri Sol Ju (g.) et de sa fille Kim Ju Ae (2e à g.), assistant à un événement au Gymnasium de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

La KCNA n'a pas mentionné le nom de Ju Ae dans sa dépêche, la désignant plutôt comme la "fille bien-aimée" de Kim Jong Un.

L'agence de renseignement sud-coréenne a déclaré mi-février que Pyongyang semblait avoir entamé le processus visant à désigner Ju Ae comme successeur du dirigeant Kim.

La dernière apparition officielle de Ju Ae fait suite à sa visite dans un stand de tir à la fin du mois dernier.

Les médias d'Etat ont alors publié une photo d'elle en train de regarder à travers la lunette d'un fusil, le doigt sur la détente, tandis que de la fumée s'échappait du canon.

La Corée du Nord est dominée depuis 1948 par la dynastie Kim, également appelée "lignée Paektu", du nom d'une montagne sacrée qui est le berceau légendaire du peuple coréen et où, selon la propagande nord-coréenne, a vu le jour Kim Jong Il --le grand-père de Kim Ju Ae-- qui avait lui-même succédé à son père Kim Il Sung.