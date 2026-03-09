 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colombie: la gauche de Petro se profile comme la force dominante au Congrès
information fournie par AFP 09/03/2026 à 05:23

Le président colombien Gustavo Petro montre ses bulletins de vote dans un bureau de vote lors des élections législatives à Bogota, le 8 mars 2026 ( AFP / RAUL ARBOLEDA )

Le président colombien Gustavo Petro montre ses bulletins de vote dans un bureau de vote lors des élections législatives à Bogota, le 8 mars 2026 ( AFP / RAUL ARBOLEDA )

La gauche du président Gustavo Petro apparaît dimanche comme l'une des forces dominantes du Congrès de Colombie, au terme d'un duel serré avec la droite aux élections législatives, qui donnent le ton des campagnes en vue de la présidentielle du 31 mai.

La coalition Pacte historique, dirigée par M. Petro, sera la plus représentée au Sénat, devant la principale force d'opposition de droite. A la chambre basse, elle a rallié suffisamment de soutiens pour s'imposer comme l'un des groupes principaux, selon les résultats partiels.

Avec plus de 97% des bulletins dépouillés, la gauche confirme sa progression au Congrès, comme en 2022, année où Gustavo Petro est devenu le premier président issu de ce courant politique dans l'histoire du pays et premier ex-guérillero à accéder au pouvoir.

Ces élections sont considérées comme un baromètre en vue de la présidentielle, pour laquelle sont favoris le sénateur de gauche Iván Cepeda, du même parti que le président sortant, et l'avocat proche de la droite Abelardo de la Espriella.

"Aujourd'hui, notre seconde moitié de mandat commence avec un bloc solide", s'est félicité M. Cepeda.

De son côté, M. de la Espriella a déploré que la gauche conserve "le plus grand groupe parlementaire au Congrès". "C'est très grave", a-t-il déclaré dans une vidéo.

Le vote a eu lieu dans le calme, malgré les nombreuses violences perpétrées contre des responsables politiques ces derniers mois, dont l'assassinat en 2025 d'un candidat de droite à la présidentielle, Miguel Uribe.

- "Travail d'équipe" -

Le nouveau Congrès entrera en fonction le 20 juillet, près de trois semaines avant l'investiture du successeur de M. Petro.

Les sondages prévoient un second tour de la présidentielle le 21 juin, dans un pays déchiré par plus d'un demi-siècle de conflit armé. La Constitution interdit à M. Petro de se représenter.

S'il est élu, M. Cepeda entend poursuivre les réformes de gauche, mais aura besoin pour cela d'un Congrès compréhensif.

Dépouillement dans un bureau de vote de Bogota, le 8 mars 2026 ( AFP / Diana SANCHEZ )

Dépouillement dans un bureau de vote de Bogota, le 8 mars 2026 ( AFP / Diana SANCHEZ )

Le Congrès sortant, s'il a bien donné son feu vert à certaines des ambitieuses réformes notamment sociales de M. Petro, a aussi rejeté la modification du système de santé et une hausse des impôts des plus riches.

"Si (le futur président) n'a pas de soutien au Congrès, ça va être très compliqué", a commenté Daniel Alfonso, salarié d'un centre d'appels de 31 ans, qui plaide pour "un travail d'équipe" entre le prochain président et les élus du Congrès.

"J'espère que les députés resteront fidèles à ce qu'ils ont dit et critiques, qu'ils ne resteront pas silencieux et joueront leur rôle de contre-pouvoir", a souligné de son côté à l'AFP Ángela Álvarez, une exportatrice de cacao de 36 ans.

Aux élus d'opposition, M. Pedro a répondu pendant son mandat en organisant des marches massives et répétées au cours desquelles il a prononcé de virulents discours contre le Congrès, dont des élus sont en outre discrédités par de multiples scandales de corruption.

- La droite veut se relever -

La campagne électorale a été entachée de violences, venant surtout de groupes armés (guérillas, paramilitaires, cartels) qui se disputent le marché de la cocaïne, dont la Colombie est le premier producteur mondial.

La droite promet une reprise en main sécuritaire, alors que M. Petro a tenté de négocier, en vain, avec des groupes armés qui se sont renforcés sous son mandat.

Des électeurs votent aux législatives en Colombie, le 8 mars 2026 à Bogota ( AFP / Diana SANCHEZ )

Des électeurs votent aux législatives en Colombie, le 8 mars 2026 à Bogota ( AFP / Diana SANCHEZ )

Les conservateurs sont menés par l'ex-président Alvaro Uribe (2002-2010), candidat au Sénat, après l'annulation par la justice d'une condamnation à 12 ans d'assignation à résidence pour subornation de témoins et fraude procédurale.

La partie de l'électorat qui le soutient est celle nostalgique de sa campagne antiguérilla, estime Patricia Muñoz, professeure à l'université Javeriana.

A ce scrutin se présentent aussi d'ex-combattants de la guérilla marxiste des Farc, reconvertis en politique depuis l'accord de paix conclu en 2016 avec l'Etat colombien, et pour lesquels il n'y a cette fois pas de sièges garantis.

"Aller chercher les voix n'a pas été facile", a confié à l'AFP la sénatrice Sandra Ramirez, 63 ans, qui pour la première fois se soumet au vote populaire. Comme 12 autres candidats de Comunes, le parti issu des Farc.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Destructions après un bombardement israélien contre la banlieue sud de Beyrouth, le 8 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 06:04 

    Voici les derniers événements lundi, dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de l'Iran - L'ayatollah Mojtaba Khamenei, 56 ans, a été choisi par l'Assemblée des experts, collège de 88 membres appartenant au clergé chiite, ... Lire la suite

  • Photo prise le 8 mars 2026 et publiée par l'agence étatique de Corée du Nord KCNA le lendemain du dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un (d), et de sa fille, Kim Ju Ae (g), assistant à un événement au Gymnasium de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )
    Kim Jong Un qualifie les Nord-Coréennes de "pilier de la révolution"
    information fournie par AFP 09.03.2026 05:45 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage aux femmes de son pays, selon lui "physiquement faibles" mais "dotées d'une forte volonté", les qualifiant de "solide pilier de la révolution", ont rapporté lundi les médias d'Etat. Dans un discours prononcé ... Lire la suite

  • Le logo de l'ONG Human Rights Watch et une carte du monde, à Toulouse, le 16 juin 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Liban: HRW accuse Israël d'utiliser "illégalement" du phosphore blanc
    information fournie par AFP 09.03.2026 05:11 

    L'organisation Human Rights Watch (HRW) a accusé lundi Israël d'avoir utilisé "illégalement" du phosphore blanc sur des zones résidentielles peuplées dans le sud du Liban mardi, juste après la reprise du conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah. ... Lire la suite

  • Un pétrolier arrive dans le port de Qingdao, en Chine, le 7 mars 2026 ( CN-STR / - )
    Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%
    information fournie par AFP 09.03.2026 05:08 

    Le baril de pétrole a flambé lundi de 30% en quelques heures et dépassé 115 dollars, envolée historique dans un marché paniqué par la prolongation du conflit au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et les dommages aux infrastructures énergétiques. Envolée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank