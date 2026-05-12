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Munich Re manque les attentes au 1er trimestre, l'action chute
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:25

Munich Re lâche 7% à Francfort, sanctionné après la publication par le réassureur bavarois d'un bénéfice net de 1 714 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de près de 57% en comparaison annuelle, mais inférieur d'environ 1% au consensus.

De même, s'il a engrangé un profit opérationnel en progression de plus de 52%, celui-ci s'est révélé inférieur d'environ 5% au consensus, selon KBW, qui maintient son opinion "sous-performance" et son objectif de cours de 500 EUR sur le titre.

Le bureau d'études pointe aussi une baisse de 19,8% des revenus d'assurance P&C Re, contribuant de manière significative à la déception des revenus par rapport au consensus, ainsi que des renouvellements d'avril ternes, avec une réduction de volume de 18,5%.

"Cependant, le ratio combiné normalisé de P&C Re se montre totalement conforme au consensus, le résultat technique de L&H Re dépasse les attentes, et Ergo Germany fait bonne figure", tempère KBW dans le résumé de sa note de réaction.

Anticipant "des opportunités commerciales avantageuses durables dans les prochains trimestres", la direction de Munich Re maintient son objectif de générer un résultat net de 6,3 MdsEUR pour l'ensemble de son exercice 2026.

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