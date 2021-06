MUNIC : ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE MUNIC DU 17 JUIN 2021

Les actionnaires de MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, sont informés que l'assemblée générale mixte se tiendra à huis clos, le :

jeudi 17 juin 2021 à 11 heures.

Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, cette assemblée générale se tiendra à huis-clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette assemblée générale mixte, et les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance et avant la tenue de l'assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président. D'une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, il est recommandé d'utiliser l'envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique à l'adresse :

munic@actus.fr

L'avis de réunion a été publié au BALO le 12 mai 2021, ainsi que sur le site internet de la société (www.munic-bourse.com), rubrique Documents, section Assemblées générales. Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser de questions orales, ni d'amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance. Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la société (www.munic-bourse.com) afin de télécharger le bulletin de vote.

Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'assemblée générale par audioconférence sur le lien suivant :

lien de connexion à l'assemblée générale mixte de MUNIC du 17 juin 2021

Il convient de s'inscrire préalablement l'assemblée générale mixte en écrivant à l'adresse suivante : munic@actus.fr, et en fournissant :

une attestation d'inscription en compte délivrée par leur intermédiaire teneur de compte ; une copie de leur pièce d'identité ; le numéro de téléphone qu'ils utiliseront pour la connexion (s'ils souhaitent connecter par téléphone).

L'enregistrement de l'audioconférence ainsi que l'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée seront tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site internet de MUNIC, www.munic-bourse.com, rubrique Documents, section Assemblées générales.

Les documents et informations prévus à l'article R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés sur le site de la société, www.munic-bourse.com, rubrique Documents, section Assemblées générales, ainsi qu'au siège social de la société MUNIC, 100, Avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif.

AGENDA FINANCIER 2021

27 juillet 2021 Chiffre d'affaires semestriel 2021 28 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 31 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 31 mars 2022 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 18 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (électronique embarquée, gestion d'énergie, radio & télécom, interfaçage avec bus véhicules, sécurité, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 7,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

munic@actus.fr

