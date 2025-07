MUNIC : CROISSANCE SOUTENUE DE L'ACTIVITÉ AU 1ER SEMESTRE 2025 : +58%

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2025.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 1 er semestre 2024 1 er semestre 2025 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 4 445 7 013 +58%

RETOURNEMENT DE TENDANCE AU 1 ER SEMESTRE 2025 : +58% DE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2025, MUNIC a réalisé un chiffre d'affaires de 7,0 M€, en croissance soutenue de +58% par rapport au 1 er semestre 2024, représentant d'ores et déjà 73% du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2024.

En séquentiel, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 est également en forte croissance de +38% par rapport au 2 nd semestre 2024 (5,1 M€).

Cette performance est principalement le fruit de :

la reprise de l'activité auprès des clients historiques de MUNIC , portée à la fois par le rattrapage de commandes de Smart Dongles reportées en 2024 par d'importants clients de la société, ainsi que par le lancement de nouveaux projets par des clients historiques ; la montée en puissance des ventes de la solution Ekkofleet , déclinaison de la plateforme EKKO à destination des flottes de véhicules ou des intégrateurs et opérateurs de services pour flottes de véhicules, lancée à la fin du 1 er semestre 2024 ; le démarrage des ventes chez de nouveaux clients dans le cadre des contrats remportés entre 2022 et 2024 et qui rentrent en phase déploiement.

Fort de ces éléments, les ventes de Produits de Smart Dongles ont augmenté de +67%, pendant que les ventes issues des Services , activité qui génère une marge brute structurellement plus élevée, ont augmenté de +29%. MUNIC poursuit sa politique de diversification de ses revenus qui vise à accroître son activité récurrente de Services, représentent désormais 20% de l'activité globale de la société, à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io.

Sur le plan géographique, les ventes semestrielles sont issues à 72% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt) et à 28% d'Europe (vs. 29%).

PERSPECTIVES

Le retour à la croissance des ventes au 1 er semestre reflète la montée en puissance des contrats en cours, notamment le partenariat stratégique signé avec un leader mondial de l'industrie automobile qui s'est traduit par le lancement fin 2024 d'une solution innovante développée conjointement et l'intérêt croissant pour les solutions développées par la société.

MUNIC poursuit ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement, en particulier sur la commercialisation de son offre de services EKKO. Grâce aux efforts de la société, Ekkofleet est aujourd'hui bien positionnée pour répondre aux besoins d'un marché de plus en plus demandeur de solutions flexibles et performantes pour gérer efficacement les flottes de véhicules.

En parallèle, MUNIC continue d'étoffer son offre de produits, avec notamment la poursuite du développement du Smart Dongles OBD DoIP (Ethernet) spécifiquement destinés à la nouvelle génération de véhicules intégrant des architectures électroniques plus avancées. La société continue d'investir dans le développement de sa plateforme pour véhicules autonomes EKKO Drive. MUNIC étend ainsi son offre en intégrant notamment de nouveaux périphériques tels que des caméras, radars et lidars avec ses terminaux existants, ainsi qu'une évolution importante de son système d'exploitation embarqué, Morpheus 4.X.

Ces produits et services innovants continuent de susciter l'intérêt de plusieurs grands acteurs, conduisant la société à anticiper la poursuite d'une bonne dynamique de son activité sur l'ensemble de l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires 2025 qui devrait s'inscrire en forte croissance par rapport à 2024.

AGENDA FINANCIER 2025

2 octobre 2025 Résultats semestriels 2025 28 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 16 avril 2026 (vs. 9 avril initialement) Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

