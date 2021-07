MUNIC : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 36 146

Solde en espèces : 72 338,82 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 109 302 titres 491 434,80 € 1 061 transactions VENTE 107 126 titres 485 995,19 € 963 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 33 970

Solde en espèces : 77 778,43 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 18 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (électronique embarquée, gestion d'énergie, radio & télécom, interfaçage avec bus véhicules, sécurité, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 7,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 061 109 302 491 434,80 963 107 126 485 995,19 04/01/2021 2 251 1148 15 1587 7400,34 05/01/2021 15 2907 14064,36 15 3918 19475,2 06/01/2021 1 200 930 2 700 3346,98 07/01/2021 6 1906 9188,44 9 1958 9570,12 08/01/2021 7 495 2397,29 11 1649 8043,66 11/01/2021 3 450 2215,49 31 4514 22587,6 12/01/2021 29 5530 27591,94 15 1346 6848,18 13/01/2021 8 1021 5060,59 19 1033 5186,07 14/01/2021 16 1631 8089,92 20 1710 8522,3 15/01/2021 26 2552 12644,14 9 702 3486,55 18/01/2021 20 2396 11651,75 8 1077 5271,16 19/01/2021 15 2819 13623,1 7 1290 6233,02 20/01/2021 14 2058 9779,41 17 1472 7034,98 21/01/2021 17 1895 9056,77 9 464 2238,34 22/01/2021 15 1455 6838,65 17 1400 6494,88 25/01/2021 18 1409 6432,93 12 2247 10367,88 26/01/2021 2 350 1606,99 15 1296 6022,77 27/01/2021 7 550 2525 4 250 1172,5 28/01/2021 19 1538 6764,28 0 0 0 29/01/2021 4 115 489,9 16 2671 11878,2 01/02/2021 1 100 440 10 1815 8110,51 02/02/2021 10 876 3861,93 10 863 3841,64 03/02/2021 0 0 0 12 1333 5993,3 04/02/2021 15 2340 10545,21 9 519 2346,55 05/02/2021 8 603 2686,3 11 1126 5062,05 08/02/2021 0 0 0 35 4387 20530,72 09/02/2021 20 2583 12353,97 8 619 3013,66 10/02/2021 9 1018 4777,68 13 609 2878,68 11/02/2021 9 802 3753,52 10 1165 5475,97 12/02/2021 9 583 2741,56 6 640 3018,3 15/02/2021 16 2071 9662,25 29 4447 21015,63 16/02/2021 2 146 689,12 4 442 2102,86 17/02/2021 8 948 4496,36 7 1060 5054,29 18/02/2021 15 2222 10407,18 2 125 593,75 19/02/2021 23 2296 10518,66 14 849 3902,68 22/02/2021 6 753 3396,03 6 904 4104,7 23/02/2021 20 2737 12171,99 8 510 2293,01 24/02/2021 9 346 1536,24 7 388 1727,69 25/02/2021 5 609 2709,38 8 853 3818,37 26/02/2021 22 3301 14384,77 12 1035 4526,16 01/03/2021 12 1619 6979,19 15 1613 7015,58 02/03/2021 5 105 460,02 10 1077 4729,54 03/03/2021 19 1468 6500,01 9 1209 5416,56 04/03/2021 13 1300 5652,01 5 198 860,86 05/03/2021 5 180 779,4 5 274 1189,16 08/03/2021 10 990 4307,49 17 3497 15462,68 09/03/2021 5 406 1770,04 6 279 1220,99 10/03/2021 11 1746 7566,29 10 1734 7594,75 11/03/2021 13 1304 5712,69 4 243 1066,77 12/03/2021 15 836 3740,6 20 3273 14662,06 15/03/2021 9 585 2646,54 6 584 2692,18 16/03/2021 3 88 393,45 7 1021 4616,76 17/03/2021 8 1021 4573,06 7 840 3779,58 18/03/2021 14 1182 5299,38 3 152 683 19/03/2021 5 450 1998 5 705 3155,93 22/03/2021 9 390 1744,82 0 0 0 23/03/2021 0 101 471,67 0 3861 18102,3 24/03/2021 18 1357 6511,84 5 226 1092,33 25/03/2021 15 1145 5415,51 0 0 0 26/03/2021 6 456 2111,28 2 7 32,51 29/03/2021 7 402 1863,35 7 450 2107,31 30/03/2021 10 2061 9365,39 5 176 800,31 31/03/2021 20 1712 7654,87 7 930 4166,4 01/04/2021 1 100 443 23 1756 8019,13 06/04/2021 12 765 3531,32 9 407 1889,05 07/04/2021 2 80 370,25 8 595 2784,48 08/04/2021 5 370 1723,61 0 0 0 09/04/2021 4 138 639,44 5 317 1472,24 12/04/2021 9 619 2865,72 8 482 2251,76 13/04/2021 0 0 0 7 950 4428,05 14/04/2021 10 250 1169 0 0 0 15/04/2021 13 1044 4827,14 4 749 3469,82 16/04/2021 11 1231 5670,85 2 50 232 19/04/2021 24 2495 11084,79 6 214 949,92 20/04/2021 34 3385 13631,4 16 2247 9115,18 21/04/2021 15 1112 4458,12 5 564 2263,44 22/04/2021 6 427 1708,21 6 423 1702,11 23/04/2021 6 294 1172,47 4 41 163,59 26/04/2021 19 2079 7970,05 4 480 1841,62 27/04/2021 6 224 911,37 20 3145 13286,68 28/04/2021 13 1827 7954,39 10 1677 7787,32 29/04/2021 13 1135 4864,61 11 564 2474,27 30/04/2021 5 511 2155,4 2 117 496,08 03/05/2021 18 1486 6028,55 8 518 2119,86 04/05/2021 8 379 1513,23 5 401 1631,59 05/05/2021 1 1 3,92 8 364 1446,54 06/05/2021 10 1501 5990,34 14 1351 5454,53 07/05/2021 1 17 67,49 3 61 244 10/05/2021 0 0 0 0 958 3862,85 11/05/2021 13 1387 5588,78 10 1165 4774,75 12/05/2021 2 125 498,75 7 600 2403,6 13/05/2021 7 802 3191,08 8 858 3444,61 14/05/2021 7 576 2300,54 0 0 0 17/05/2021 0 0 0 7 766 3065,61 18/05/2021 0 0 0 8 357 1438,89 19/05/2021 10 947 3732,98 3 728 2919,13 20/05/2021 4 646 2495,05 7 720 2811,82 21/05/2021 0 0 0 11 737 2956,03 24/05/2021 5 88 353,56 0 0 0 25/05/2021 10 835 3339,33 0 0 0 26/05/2021 8 744 2904,87 6 188 737,67 27/05/2021 5 172 672,37 5 300 1183,17 28/05/2021 3 53 208,13 12 453 1811,77 31/05/2021 1 50 197 3 75 296,8 01/06/2021 0 0 0 10 820 3283,44 02/06/2021 1 361 1444 8 426 1713,59 03/06/2021 4 284 1140,91 2 175 707 04/06/2021 1 100 402 2 24 96,81 07/06/2021 10 909 3622,18 4 394 1605,87 08/06/2021 9 569 2231,67 0 0 0 09/06/2021 2 175 687 3 331 1305,7 10/06/2021 1 100 395 3 105 415,95 11/06/2021 0 0 0 5 284 1132,73 14/06/2021 3 59 233,64 5 128 508,62 15/06/2021 2 100 399 4 499 1992,21 16/06/2021 2 125 500 0 0 0 17/06/2021 1 125 498,75 1 1 4 18/06/2021 4 340 1355,44 1 199 796 21/06/2021 1 14 55,72 1 150 601,5 22/06/2021 6 655 2596,75 0 0 0 23/06/2021 0 0 0 2 23 91,77 24/06/2021 1 2 7,98 4 125 500 25/06/2021 2 227 903,46 1 138 552 28/06/2021 0 0 0 1 10 40 29/06/2021 3 83 331,17 2 133 532 30/06/2021 4 413 1645,02 2 461 1847,23

