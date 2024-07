MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 28 JUIN 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 81 427

Solde en espèces : 19 021,46 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 140 672 titres 101 650,23 € 1 020 transactions VENTE 116 248 titres 86 614,92 € 693 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 57 003

Solde en espèces : 34 056,49 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 54 collaborateurs, dont 65% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 020 140 672 101 650,23 693 116 248 86 614,92 02/01/2024 6 658 563,53 5 621 533,96 03/01/2024 0 0 0 10 1693 1466,62 04/01/2024 20 2891 2475,7 3 93 79,05 05/01/2024 14 1876 1582,22 5 697 589,31 08/01/2024 4 24 20,25 2 200 169,2 09/01/2024 9 1318 1109,6 6 870 737,02 10/01/2024 10 1071 916,97 25 4978 4336,3 11/01/2024 0 0 0 1 200 173,2 12/01/2024 13 1595 1371,11 1 182 157,25 15/01/2024 3 91 78,73 17 2902 2543,69 16/01/2024 14 2822 3112 51 10672 12081,77 17/01/2024 36 6345 6510,83 27 4067 4461,41 18/01/2024 8 1299 1352,77 13 1626 1715 19/01/2024 14 2097 2132,97 7 1618 1667,29 22/01/2024 16 2698 2681,2 0 0 0 23/01/2024 1 495 480,15 1 21 20,37 24/01/2024 9 1450 1402,35 3 163 158,24 25/01/2024 5 578 557,04 5 620 601,06 26/01/2024 33 3565 3319,67 4 86 82,02 29/01/2024 15 2112 1878,63 3 111 99,9 30/01/2024 23 1169 1047,65 65 10551 9878,95 31/01/2024 56 9446 8045,91 8 511 427,28 01/02/2024 4 249 199,19 17 968 791,71 02/02/2024 8 821 658,73 6 432 352,43 05/02/2024 17 1728 1369,06 6 920 738,08 06/02/2024 3 225 180,2 16 1826 1491,13 07/02/2024 8 2105 1726,1 0 0 0 08/02/2024 15 2085 1668,97 0 0 0 09/02/2024 17 2392 1877,19 6 738 582,82 12/02/2024 11 1480 1162,02 8 1170 930,06 13/02/2024 3 290 226,14 4 180 140,86 14/02/2024 9 885 685,59 2 500 389,3 15/02/2024 0 0 0 2 140 108,2 16/02/2024 0 0 0 1 11 8,47 19/02/2024 11 1708 1305,02 4 726 564,23 20/02/2024 6 910 684,09 7 345 261,38 21/02/2024 18 2699 1968,28 4 110 78,58 22/02/2024 2 251 178,21 2 174 124,68 23/02/2024 1 250 180 21 3500 2619,82 26/02/2024 1 210 159,6 1 1 0,76 27/02/2024 55 4305 3116,67 0 0 0 28/02/2024 8 1243 855,35 17 1840 1284,5 29/02/2024 8 469 336,86 1 50 36 01/03/2024 7 5179 3697,81 1 140 100,8 04/03/2024 4 440 316,04 0 0 0 05/03/2024 8 1170 832,68 0 0 0 06/03/2024 12 1317 921,5 0 0 0 07/03/2024 1 130 89,7 1 121 83,73 08/03/2024 2 214 148,06 5 226 157,12 11/03/2024 0 0 0 1 500 346 12/03/2024 6 715 504,74 14 3547 2513,78 13/03/2024 9 1254 878,43 2 580 408,48 14/03/2024 9 493 344,32 1 60 41,88 15/03/2024 6 628 435,45 1 200 139,6 18/03/2024 3 200 138 0 0 0 19/03/2024 5 577 397,02 1 724 499,56 20/03/2024 2 35 23,94 0 0 0 21/03/2024 0 0 0 1 415 284,69 22/03/2024 5 3082 2112,75 0 0 0 25/03/2024 6 591 400,95 2 193 131,63 26/03/2024 3 245 165,97 5 2072 1412,8 27/03/2024 1 200 136 4 630 430,12 28/03/2024 0 0 0 5 1411 965,7 02/04/2024 13 2279 1541,96 4 662 449,43 03/04/2024 4 480 325,44 3 750 509 04/04/2024 5 600 405,65 2 500 338,7 05/04/2024 0 0 0 2 751 509,18 08/04/2024 7 822 556,59 0 0 0 09/04/2024 5 305 206,04 0 0 0 10/04/2024 1 750 504 0 0 0 11/04/2024 8 2240 1498,47 1 152 101,54 12/04/2024 1 10 6,68 2 70 46,76 15/04/2024 5 592 393,08 2 750 498,5 16/04/2024 3 177 117,73 1 100 66,8 17/04/2024 1 3 1,99 0 0 0 18/04/2024 0 0 0 1 2 1,33 19/04/2024 1 100 66,4 2 175 116,55 22/04/2024 2 168 111,31 4 750 498,5 23/04/2024 6 680 449,8 0 0 0 24/04/2024 11 1272 834,12 0 0 0 25/04/2024 7 635 409,8 1 100 64,6 26/04/2024 7 458 295,03 4 257 165,76 29/04/2024 1 102 66,1 6 951 617,9 30/04/2024 2 100 64,8 0 0 0 02/05/2024 1 11 7,13 0 0 0 03/05/2024 6 379 243,79 2 250 161 06/05/2024 0 0 0 3 740 477,74 07/05/2024 4 577 370,86 5 1160 750,44 08/05/2024 29 4926 2978,93 6 1083 692,25 09/05/2024 20 2273 1291,71 11 1189 674,68 10/05/2024 8 732 408,98 3 244 136,28 13/05/2024 7 542 294,77 1 20 10,88 14/05/2024 5 627 334,87 7 1500 812,2 15/05/2024 4 967 515,22 7 440 234,89 16/05/2024 7 344 180,74 1 1 0,53 17/05/2024 11 1501 791,85 19 4979 2650,99 20/05/2024 6 736 388,32 3 850 450,9 21/05/2024 11 1186 617,93 2 300 156 22/05/2024 5 82 42,92 0 0 0 23/05/2024 8 562 280,65 4 261 130,4 24/05/2024 15 1587 770,69 3 246 119,51 27/05/2024 14 1551 700,43 0 0 0 28/05/2024 9 780 335,38 3 218 94,35 29/05/2024 21 1924 813,36 19 2258 968,37 30/05/2024 5 172 75,64 4 500 219,5 31/05/2024 4 315 138,29 0 0 0 03/06/2024 7 253 134 58 11948 6118,21 04/06/2024 32 5946 3060,07 7 837 433,02 05/06/2024 14 4135 2100,12 2 110 56,12 06/06/2024 8 1112 560,48 2 823 422,22 07/06/2024 0 0 0 9 1119 571,05 10/06/2024 1 236 122,25 4 725 378,25 11/06/2024 8 783 406,22 3 860 449,22 12/06/2024 2 424 223,86 9 2766 1475,41 13/06/2024 7 1300 677,8 1 310 164,3 14/06/2024 1 215 111,37 0 0 0 17/06/2024 4 321 166,28 3 500 260 18/06/2024 1 1 0,52 1 1500 780 19/06/2024 11 1925 984,01 5 1615 846,66 20/06/2024 0 0 0 2 123 61,7 21/06/2024 0 0 0 1 100 50 24/06/2024 2 350 175 2 101 50,5 25/06/2024 21 4741 2269,71 3 293 139,09 26/06/2024 0 0 0 3 877 420,3 27/06/2024 1 8 3,81 7 2100 1016,18 28/06/2024 7 1000 497,37 2 400 199,44