MUFG reste optimiste sur l'or pour 2025

(AOF) - "Le marché haussier inébranlable de l'or reste notre conviction la plus solide pour la deuxième année consécutive", indique MUFG dans ses perspectives 2025 sur les matières premières. La banque japonaise évoque la combinaison des dimensions "peur" (couverture du risque géopolitique en premier ressort) et "richesse" (demande de la part des Banques centrales des pays émergents).

Elle explique que le métal précieux a servi de couverture contre la dépréciation monétaire à certains moments de l'année et qu'il a aussi joué son rôle plus traditionnel de concurrent sans rendement des bons du Trésor américain et des fonds du marché monétaire.

L'once d'or gagne 30% depuis le début de l'année, ce qui en fait l'un des actifs les plus performants de 2024 dans un contexte de baisse des taux des Banques centrales et de fortes incertitudes géopolitiques. Sur la même période, le Nasdaq Composite gagne 31% et les "7 Magnifiques", plus de 60%.

L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut historique à près 2790 dollars fin octobre avant de reculer à la suite de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines.