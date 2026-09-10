Mubadala, le fonds d'Abu Dhabi, va investir 1 milliard de dollars dans la chaîne chinoise Luckin Coffee

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Le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour investir à hauteur d’un milliard de dollars dans la chaîne de cafés chinoise Luckin Coffee.

* « Nous continuons de voir des opportunités à long terme très intéressantes dans le secteur de la consommation en Chine », a déclaré Mohamed Albadr, responsable des investissements en capital-investissement pour l’Asie chez Mubadala.

* Mubadala n'a pas divulgué de détails tels que la taille de sa participation après l'investissement, qui est soumis aux conditions de clôture habituelles.

* Basée à Xiamen, Luckin a été fondée en 2017, exploite plus de 36 000 points de vente à travers le monde et comptait, au 30 juin, près de 500 millions de clients ayant effectué au moins une transaction.

* Luckin se positionne comme un concurrent local face à son homologue américain Starbucks SBUX.O , mais a failli faire faillite en 2020 à la suite d’une fraude comptable.

* Après des changements au niveau de l’actionnariat et de la direction, ainsi que le paiement de millions de dollars d’amendes, Luckin s’est reconstruite et s’est imposée comme l’une des plus grandes chaînes de café de Chine.

* Le mois dernier, Luckin a annoncé, pour le deuxième trimestre, un chiffre d’affaires net de 15,9 milliards de yuans (soit 2,37 milliards de dollars).

* Mubadala est l’un des plus grands fonds souverains au monde, avec 385 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin de l’année dernière.

(1 dollar = 6,7072 yuans renminbi)