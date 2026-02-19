 Aller au contenu principal
Mubadala Energy achève l'acquisition d'une participation de 15 % dans la concession de Nargis de l'Eni
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 10:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

La société Mubadala Energy, basée à Abu Dhabi, a achevé l'acquisition d'une participation de 15% dans la concession méditerranéenne offshore de Nargis auprès de la société italienne Eni ENI.MI , a rapporté jeudi l'agence de presse nationale des Émirats arabes unis WAM.

* Eni, par le biais de sa filiale IEOC, détient une participation de 30%, tandis que Chevron CVX.N exploite la concession avec une part de 45% et Tharwa Petroleum détient 10%.

* La concession est détenue conjointement avec l'entreprise publique égyptienne Egyptian Natural Gas Holding Company, le groupe contractant et EGAS détenant chacun une participation de 50 %.

* Le bloc comprend des activités d'exploration lancées au début de l'année 2023 sur le gisement Nargis-1.

