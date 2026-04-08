MTU fait son entrée sur le marché de la propulsion des drones en signant un accord avec une start-up allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maria Rugamer et Alexander Hübner

Le motoriste munichois MTU Aero Engines

MTXGn.DE entre sur le marché de la propulsion des drones avec l'acquisition d'une start-up basée à Cologne.

MTU achète AeroDesignWorks GmbH, qui développe des turboréacteurs pour les petits véhicules aériens sans pilote et les missiles guidés, a déclaré l'entreprise mercredi.

"Cela nous aidera à développer plus rapidement nos activités militaires", a déclaré Johannes Bussmann, directeur général de MTU, à Reuters.

Les moteurs militaires et leur maintenance représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires de MTU. AeroDesignWorks réalise quant à lui un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros (11,7 millions de dollars).

"Ce chiffre pourrait être multiplié par plusieurs fois", a déclaré M. Bussmann.

M. Bussmann a refusé de commenter le prix d'achat spécifique de l'entreprise, qui a été détachée du Centre aérospatial allemand en 2011. "Nous avons payé un prix équitable", a-t-il déclaré.

AeroDesignWorks fournit déjà des clients tels que MBDA, Airbus AIR.PA et Boeing BA.N . La priorité de la startup est d'augmenter la production pour fournir des volumes plus importants et de développer des moteurs de drones avec une plus grande poussée. MTU peut l'aider dans ces deux domaines, a déclaré M. Bussmann.

Dans le secteur de la défense, MTU fournit des moteurs pour les avions de combat Tornado et Eurofighter, les hélicoptères Tigre et CH-53K, et l'avion de transport Airbus A400M.

Les futures générations d'avions de combat seront accompagnées de drones. Cela nécessite des solutions de plate-forme, a déclaré M. Bussmann. Les motoristes rivaux, dont le français Safran SAF.PA , ont également augmenté leur exposition aux systèmes sans pilote à mesure que les dépenses de défense augmentent en Europe.

Pour les drones, MTU ne propose actuellement que des moteurs électriques de sa filiale eMoSys.

(1 dollar = 0,8543 euro)