MTU Aero signe un contrat exclusif de maintenance moteur avec EVA Air

La compagnie taïwanaise EVA Air confiera pour la première fois la maintenance complète de ses moteurs CFM56-5B à un prestataire indépendant, en l'occurrence MTU Maintenance, division maintenance de MTU Aero Engines.

MTU Maintenance annonce la signature d'un contrat exclusif de maintenance, réparation et révision (MRO) avec EVA Air portant sur les moteurs CFM56-5B équipant la flotte de 17 Airbus A321-200 de la compagnie taïwanaise.

L'accord de long terme couvre l'ensemble des visites atelier, qui seront réalisées par MTU Maintenance Zhuhai, spécialisé dans les moteurs d'avions monocouloirs. EVA Air pourra également accéder au parc de moteurs de location de MTU Maintenance Lease Services afin d'assurer ses besoins en moteurs de rechange.

Ce contrat marque le retour de MTU sur le marché taïwanais, où le groupe n'avait plus signé de contrat avec une compagnie locale depuis 2016.

MTU Maintenance Zhuhai assure également la maintenance des moteurs LEAP-1A et LEAP-1B, du V2500 d'IAE (International Aero Engines) ainsi que du PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Le site vise une capacité annuelle de plus de 700 visites atelier une fois sa montée en cadence achevée.

Peu avant 11h, le titre MTU Aero progressait de 2,4% à Francfort.