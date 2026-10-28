MTU Aero signe un contrat de maintenance de 10 ans avec Patriot Dynamics

Le spécialiste de la maintenance aéronautique assurera l'entretien et la réparation des moteurs LEAP-1A et LEAP-1B, notamment depuis son site de Fort Worth, au Texas. Par ailleurs, le groupe publiera demain ses résultats trimestriels.

MTU Maintenance a signé un accord de dix ans avec Patriot Dynamics, société américaine spécialisée dans la détention et la location d'actifs aéronautiques. Le contrat couvre les opérations de maintenance, de réparation et de révision des moteurs LEAP, ainsi que des interventions sur site.

Ces prestations seront notamment assurées par le nouveau centre de maintenance de Fort Worth, qui dispose d'environ 40 000 m2 d'espaces de production et de soutien, ainsi que de capacités dédiées aux essais moteurs.

Parallèlement, Patriot Dynamics étudie la possibilité de recourir à des services supplémentaires de location et de gestion d'actifs liés aux moteurs LEAP, proposés par MTU Maintenance Lease Services.

Peu après 16h, le titre MTU Aero progresse de 0,2% à la Bourse de Francfort, à 330 euros. Demain, les investisseurs surveilleront de près la publication de MTU Aero qui dévoilera ses résultats trimestriels. Le marché anticipe un chiffre d'affaires de 2 378 MEUR et un résultat net de 218 MEUR laissant apparaître un BPA de 4,09 euros.