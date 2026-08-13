MTU Aero Engines en légère hausse, une note de Deutsche Bank en soutien

(Zonebourse.com) - MTU Aero Engines gagne 0,9%, à 380,7 EUR, et surperforme ainsi légèrement la tendance à Francfort ( 0,5% pour le DAX), sur fond de propos favorables de Deutsche Bank, qui réitère sa recommandation "acheter" sur le titre du motoriste aéronautique, avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 428 à 435 EUR.
"Les résultats du 2e trimestre ont mis en avant la résilience de l'activité aftermarket, renforcée par l'amélioration de la situation concernant le dossier Pratt & Whitney AOG (Aircraft on Ground)", explique la banque allemande, dont la thèse d'investissement reste donc intact.
Deutsche Bank a révisé ses estimations pour MTU Aero Engines afin de refléter la croissance légèrement supérieure aux attentes réalisée au 1er semestre et la mise à jour des objectifs du groupe concernant ses flux de trésorerie disponibles (FCF).
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