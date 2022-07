MSIM va donner aux gestionnaires de patrimoine un accès à ses fonds d’actifs non cotés

(NEWSManagers.com) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) et iCapital ont élargi leur partenariat. L'objectif est de permettre à davantage de banques et de gestionnaires de patrimoine dans le monde d'accéder à une série de fonds d’actifs non cotés gérés par MSIM.

iCapital fournit déjà des services de fonds nourriciers d'investissement alternatif à Morgan Stanley Wealth Management aux États-Unis.

La plateforme technologique et les solutions d'iCapital ont réduit les barrières auxquelles les gestionnaires de patrimoine et leurs clients étaient confrontés lorsqu'ils investissaient dans le non coté, assure un communiqué. Ce, grâce à l’automatisation des processus de souscription, d'administration, d'exploitation et de reporting pendant toute la durée de vie de l'investissement. iCapital fournit également des recherches, de l'analyse et des contenus pédagogiques aux conseillers et aux investisseurs.