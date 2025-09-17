MSIM lance un fonds de dette privée

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a lancé le fonds Morgan Stanley Dette Privée Europe SLP (MS DPE), fonds professionnel spécialisé (FPS) sous la forme d’une société en libre partenariat française. MS DPE offre aux investisseurs un accès au marché européen du prêt direct dans une structure semi-liquide de type «?evergreen?». Pour ce fonds, MSIM s’est associé à IQ EQ Management, qui agit en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM).

MS DPE est investi dans un portefeuille diversifié de prêts seniors, négociés de gré à gré, auprès d’entreprises européennes de taille intermédiaire, occupant des positions de premier plan sur leur marché, disposant de fortes barrières à l’entrée et de dirigeants expérimentés. En complément, le fonds prévoit d’allouer environ 10?% de son capital à des prêts et obligations seniors garantis syndiqués à taux variable, ainsi qu’à d’autres instruments de dette garantis ou non garantis pouvant être émis par des entreprises sub-investment grade . Le fonds promeut également des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article?8 du règlement SFDR.