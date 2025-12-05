Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq. .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O est en négociations exclusives avec WARNER BROS DISCOVERY (WBD) en vue de l'acquisition du studio de cinéma et de la division "streaming" du groupe dans le cadre d'une transaction évaluée à 28 dollars par action, a déclaré jeudi une source.

L'action WBD grimpe de 4,3% en avant-Bourse, tandis que celle de Netflix recule de 0,6%.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N a dit jeudi prévoir un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre, le groupe anticipant une baisse des revenus liés aux serveurs IA en raison du report des commandes des clients au second semestre. L'action recule de 8,5% en avant-Bourse

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O - La directrice générale du fabricant américain de semi-conducteurs, Lisa Su, a déclaré jeudi que la société disposait de licences pour expédier certains de ses puces MI 308 vers la Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15% au gouvernement américain en contrepartie.

Un groupe bipartite de sénateurs américains a dévoilé jeudi un projet de loi visant à empêcher l'administration Trump d'assouplir les règles qui restreignent l'accès de Pékin aux puces d'intelligence artificielle de NVIDIA NVDA.O et AMD pendant deux ans et demi.

* TESLA TSLA.O a lancé vendredi en Europe une nouvelle version de sa voiture Model 3 à moindre coût, quelques mois après l'avoir commercialisée aux États-Unis, selon le site web du constructeur de véhicules électriques (VE).

* PARSONS PSN.N et IBM IBM.N - L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé jeudi avoir choisi Peraton, une société de sécurité détenue par Veritas Capital, pour diriger un programme de 12,5 milliards de dollars visant à moderniser le système obsolète de contrôle du trafic aérien américain, préférant cette entreprise à l'offre conjointe de Parsons et IBM.

* PEPSICO PEP.O - L'investisseur activiste Elliott Management est sur le point de conclure un accord à l'amiable avec PepsiCo, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Elliott avait pris une participation d'environ 4 milliards de dollars dans le géant des boissons et des snacks en septembre, et avait exhorté PepsiCo à faire remonter le cours de son action, à relancer son activité sodas et à devenir plus compétitif.

* ULTA BEAUTY ULTA.O a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025, misant sur une forte demande pour ses produits de maquillage et de soins de la peau à l'approche des fêtes de fin d'année.

