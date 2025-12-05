France: le déficit commercial se détériore légèrement en octobre, à 5,2 milliards d'euros (douanes)

Le déficit commercial s'est légèrement détérioré en octobre, à 5,2 milliards d'euros, notamment en raison d'une légère baisse des exportations et par la stabilité des importations, selon les douanes vendredi.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le déficit commercial de septembre a été révisé à la baisse et s'est finalement établi à 5,1 milliards, contre 6,1 milliards d'euros selon les données initialement communiquées, en raison de l'intégration de données rectificatives, précisent les douanes. Sur douze mois, le déficit commercial poursuit sa décrue pour s'établir à 72,4 milliards d'euros.

Les importations sont restées stables en octobre, à 57 milliards d'euros, et les exportations ont légèrement diminué pour s'établir à 51,8 milliards d'euro.

Le solde énergétique s'est de son côté amélioré de 100 millions d'euros après une légère baisse des importations, tandis que les exportations sont stables, précisent les douanes.

En revanche, le solde des produits manufacturés se dégrade (-300 millions d'euros), tandis que celui des biens de consommation se maintient à la faveur d'une légère hausse des importations compensée par une progression équivalente des exportations. La balance des biens de consommation se maintient, ajoutent les douanes.

En octobre 2025, le solde des transactions courantes atteint un excédent de 1,1 milliard d'euros, après un déficit de 1,6 milliard au mois de septembre, indique par ailleurs la Banque de France.

Elle précise que "le déficit des échanges de biens se réduit à 2,6 milliards, après 5,3 milliards en septembre, sous l'effet d'une diminution de la facture énergétique et d'une amélioration du solde des biens hors énergie, à l'équilibre au mois d'octobre".