La France confirme sa participation à l'Eurovision et son refus d'un boycott d'Israël
information fournie par AFP 05/12/2025 à 10:44

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, à l'Élysée à Paris le 18 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La France a confirmé vendredi sa participation à l'Eurovision 2026 et son soutien à la présence d'Israël au concours musical, s'opposant au boycott annoncé par plusieurs pays comme l'Espagne ou l'Irlande.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de France Télévisions, le diffuseur français, a réitéré le soutien du groupe à la participation de la chaîne israélienne KAN à l'événement, qui aura lieu en Autriche en mai prochain.

L'organisation de l'Eurovision de la chanson relève des chaînes membres de l'Union européenne de radiodiffusion (UER), qui est présidée par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci.

Lors de l'assemblée générale de l'UER jeudi à Genève, "une large majorité" des diffuseurs ont "convenu de ne pas organiser un vote sur la participation" d'Israël, contestée par plusieurs pays en raison de sa politique dans la bande de Gaza, a indiqué l'organisation.

Cette annonce a déclenché aussitôt une salve de retraits des diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, s'est félicité vendredi dans un message sur X "que l'Eurovision n'ait pas cédé aux pressions, et que la France ait contribué à empêcher un boycott d'Israël dans cette enceinte".

"J'appelle au refus catégorique de l'obscurantisme promu par les tenants du boycott dans les salles de spectacles comme dans les universités. Faudrait-il, par opposition à la politique d'un gouvernement, pousser la bêtise jusqu'à interdire les romans de David Grossman, les films d'Amos Gitaï, les concerts d'Avishai Cohen et de Daniel Barenboïm ?", a-t-il ajouté.

"La situation à Gaza, malgré le cessez-le-feu et l'approbation du processus de paix, ainsi que l'utilisation du concours à des fins politiques par Israël, rendent de plus en plus difficile le maintien de l'Eurovision en tant qu'événement culturel neutre", avait indiqué jeudi le secrétaire général de la chaîne de télévision publique espagnole RTVE, Alfonso Morales.

Israël a été accusé d'ingérences et d'instrumentalisation politique du concours. Sous pression des appels au boycott, l'UER avait annoncé le 21 novembre une modification des règles du télé-crochet et un renforcement des efforts pour "détecter et prévenir toute activité de vote frauduleuse ou coordonnée". D'autres mesures ont été annoncées jeudi pour renforcer la transparence du concours.

